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Розвідники вдарили по аеродромах, з яких Росія запускає ударні дрони

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Розвідники вдарили по аеродромах, з яких Росія запускає ударні дрони
ГУР уразило бази російських ударних дронів
ілюстрація: «АрміяInform»

Також під атакою опинилися дві російські РЛС та нафтовий термінал «Таманьнефтегаз»

У ніч проти 20 серпня оператори Головного управління розвідки Міністерства оборони України завдали удару по аеродрому в тимчасово окупованому Донецьку, де російські війська зберігали та запускали ударні безпілотники. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ГУР.

За даними розвідки, російські війська використовували аеродром для запусків ударних дронів по цивільних об'єктах України. Унаслідок атаки пошкоджено наземні елементи комплексів та пускові установки БпЛА. У місцях влучань виникли пожежі.

Цієї ж ночі українська розвідка атакувала ще один російський аеродром – у Приморсько-Ахтарську. Там також були уражені місця зберігання та запуску безпілотників.

Крім того, поблизу летовища у Приморсько-Ахтарську оператори ГУР вистежили та уразили дві російські радіолокаційні станції – 55Ж6У «Небо-У» та 55Ж6УМ «Ніобій».

Також ГУР спільно з іншими складовими Сил безпеки та оборони України уразило морський термінал «Таманьнефтегаз» у Краснодарському краї РФ. Об'єкт використовувався для забезпечення окупаційної армії. Внаслідок удару по терміналу пошкоджено резервуарний парк та елементи магістральних трубопроводів. На території об'єкта спалахнула масштабна пожежа.

Нагадаємо, раніше поблизу зруйнованого Донецького аеропорту російські окупанти встановили білборд із цинічним «розкладом вильотів». На ньому замість напрямків авіарейсів були вказані українські міста, які російська армія планує захопити.

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Теги: розвідка війна Донецьк окуповані території аеродром ГУР

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