Експертка попередила про катастрофічні наслідки в разі мобілізації жінок

Лібанова наголосила, що сьогодні українських жінок і без того бракує.

Демографиня вважає, що примусовий призов може спричинити нову хвилю виїзду українок за кордон

Масова мобілізація жінок в Україні може мати серйозні демографічні наслідки та спровокувати новий виїзд громадянок за кордон. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю «Апострофу», повідомляє «Главком».

За словами експертки, Україна вже має значний дефіцит населення, а за кордоном перебувають мільйони українців. Лібанова зазначила, що лише в країнах Європейського союзу перебувають близько 4,4 млн українців. Вона вважає, що примусова мобілізація жінок може підштовхнути частину з них до виїзду.

«Якщо ми спробуємо жінок мобілізувати, то вони поїдуть», – сказала демографиня. Лібанова наголосила, що сьогодні українських жінок і без того бракує. На її думку, держава має враховувати це під час ухвалення рішень щодо військової служби. Водночас експертка не виступає проти служби жінок у Збройних силах України. Навпаки, вона вважає, що потрібно спростити можливість добровільного вступу жінок до армії.

Лібанова розповіла, що свого часу спілкувалася з жінками-військовослужбовицями, які скаржилися на складність потрапляння до війська. У відповідь вона пояснювала, що ситуація з добровільною службою та мобілізацією є різною. «Давайте спрощувати доступ до армії жінкам, які хочуть там бути. Мобілізація – завжди примусове явище», – наголосила демографиня.

На її думку, важливо не змінювати правила для тих, хто вже добровільно обрав військову службу. Водночас примусовий призов жінок може мати зовсім інший ефект – замість збільшення кількості людей в Україні він здатен посилити міграцію. Лібанова виступає за те, щоб жінки, які хочуть служити, мали простий доступ до армії, але застерігає від запровадження обов’язкової мобілізації. На її переконання, таке рішення може поглибити демографічні проблеми України, які й так погіршилися після повномасштабного вторгнення РФ.

Нагадаємо, що ексміністр оборони виступив за загальну мобілізацію жінок на рівних умовах з чоловіками.