Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Експертка попередила про катастрофічні наслідки в разі мобілізації жінок

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Експертка попередила про катастрофічні наслідки в разі мобілізації жінок
Лібанова наголосила, що сьогодні українських жінок і без того бракує.
колаж: glavcom.ua

Демографиня вважає, що примусовий призов може спричинити нову хвилю виїзду українок за кордон

Масова мобілізація жінок в Україні може мати серйозні демографічні наслідки та спровокувати новий виїзд громадянок за кордон. Про це заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Птухи НАН України Елла Лібанова в інтерв’ю «Апострофу», повідомляє «Главком».

За словами експертки, Україна вже має значний дефіцит населення, а за кордоном перебувають мільйони українців. Лібанова зазначила, що лише в країнах Європейського союзу перебувають близько 4,4 млн українців. Вона вважає, що примусова мобілізація жінок може підштовхнути частину з них до виїзду.

«Якщо ми спробуємо жінок мобілізувати, то вони поїдуть», – сказала демографиня. Лібанова наголосила, що сьогодні українських жінок і без того бракує. На її думку, держава має враховувати це під час ухвалення рішень щодо військової служби. Водночас експертка не виступає проти служби жінок у Збройних силах України. Навпаки, вона вважає, що потрібно спростити можливість добровільного вступу жінок до армії.

Лібанова розповіла, що свого часу спілкувалася з жінками-військовослужбовицями, які скаржилися на складність потрапляння до війська. У відповідь вона пояснювала, що ситуація з добровільною службою та мобілізацією є різною. «Давайте спрощувати доступ до армії жінкам, які хочуть там бути. Мобілізація – завжди примусове явище», – наголосила демографиня.

На її думку, важливо не змінювати правила для тих, хто вже добровільно обрав військову службу. Водночас примусовий призов жінок може мати зовсім інший ефект – замість збільшення кількості людей в Україні він здатен посилити міграцію. Лібанова виступає за те, щоб жінки, які хочуть служити, мали простий доступ до армії, але застерігає від запровадження обов’язкової мобілізації. На її переконання, таке рішення може поглибити демографічні проблеми України, які й так погіршилися після повномасштабного вторгнення РФ. 

Нагадаємо, що ексміністр оборони виступив за загальну мобілізацію жінок на рівних умовах з чоловіками.

Читайте також:

Теги: війна жінка мобілізація демографічна криза

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заступник міністра національної оборони Польщі Цезарій Томчик допустив масштабну провокацію Кремля протягом місяців
Польща почала готуватися до можливої війни з Росією
17 серпня, 15:23
Північнокорейський ОТРК KN-23
Росія змінила спосіб застосування північнокорейських КN-23: що задумав ворог
12 серпня, 11:02
США продовжують безкоштовно передавати Україні розвідувальну інформацію
США допомагають Україні бити по енергетиці Росії – The Atlantic
10 серпня, 06:43
Удари РФ пошкодили десятки будинків на Харківщині
Росіяни атакували понад 20 населених пунктів Харківщини: є загиблі
7 серпня, 09:08
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 серпня 2026 року
3 серпня, 09:31
Дим, що здійнявся після удару по російській Уфі
Українські дрони одночасно уразили три НПЗ у Башкортостані
1 серпня, 14:58
Франція колись врятувала Америку. Чи врятує тепер США Україну?
У ролі Людовика XVI: чи Трамп допоможе перемозі України?
27 липня, 07:03
Диктатор Путін готує нові удари по Україні та розширення війни
Мобілізація та нові удари. Зеленський попередив про плани Путіна на осінь
23 липня, 15:56
За 2025 рік сукупний дохід Рудник склав 3,81 млн грн
Апарат нового прем’єра очолить офіційна мільйонерка
22 липня, 11:15

Суспільство

Експертка попередила про катастрофічні наслідки в разі мобілізації жінок
Експертка попередила про катастрофічні наслідки в разі мобілізації жінок
Експертка порадила у жовтні зробити запаси найпопулярнішого овоча
Експертка порадила у жовтні зробити запаси найпопулярнішого овоча
Пішов на війну з другого курсу Острозької академії. Згадаймо Арсена Деркача
Пішов на війну з другого курсу Острозької академії. Згадаймо Арсена Деркача
Шахраї розсилають фейкові листи від імені податкової: як не потрапити на гачок
Шахраї розсилають фейкові листи від імені податкової: як не потрапити на гачок
Спека до 37° накриє більшість областей: погода на 21 серпня 2026
Спека до 37° накриє більшість областей: погода на 21 серпня 2026
Старіший на 250 років: Дніпро отримав нову офіційну дату заснування
Старіший на 250 років: Дніпро отримав нову офіційну дату заснування

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2026
139K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
83K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
81K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Медовий експорт України: які країни скуповують продукт найбільше
Вчора, 21:04
Глава Оболонського району столиці отримав посаду в уряді
Вчора, 13:23
Україна готує аналог статусу ветерана для цивільних: хто отримає і які пільги
Вчора, 10:53
В Україні до 34°, місцями дощі, гроза: погода на 20 серпня 2026 року
Вчора, 05:59
Масована атака на Київ: ДСНС розкрила деталі
Вчора, 04:46
Календар рибалки на вересень 2026 року: коли і на що клює найкраще
19 серпня, 20:55

Прес-релізи

Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
Стартує глобальна кампанія «Мирне небо – спільна відповідальність» до Дня Незалежності
20 серпня, 15:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua