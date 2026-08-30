США завдали удару по іранському острову Ларак

Іран пообіцяв завдати ударів у відповідь

Військові США у неділю завдали удару по двох іранських пускових установках на острові Ларак в Ормузькій протоці. Це перший американський удар по іранських об'єктах за понад місяць. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

За словами американського посадовця, атака була здійснена після того, як розвідка зафіксувала підготовку іранських військ до запуску ракет з мінами у судноплавний маршрут.

Удар відбувся після заяви президента Дональда Трампа про те, що будь-які спроби Ірану знову замінувати міжнародні судноплавні шляхи будуть негайно й систематично придушуватися. Минулого тижня Центральне командування США завершило очищення Ормузької протоки від морських мін, і наразі американські сили продовжують контролювати акваторію для забезпечення вільної торгівлі.

Іранська сторона підтвердила факт вибухів. Представники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) звинуватили в атаці США та Ізраїль, заявивши про наявність загиблих і поранених серед іранських військових та цивільних, а також пообіцяли завдати ударів у відповідь.

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо повідомив союзникам Вашингтона про зміну підходу до протистояння з Іраном. Сполучені Штати наразі не планують відновлювати масштабні бойові дії, натомість мають намір посилити санкції та військово-морську блокаду.

За даними Axios, останніми днями Рубіо провів телефонні розмови з міністрами закордонних справ кількох країн-союзників. Держсекретар дав зрозуміти, що «наразі» США не планують ініціювати нові удари по Ірану. Основний акцент Вашингтон хоче зробити на інших інструментах тиску, зокрема на новій санкційній кампанії.

Нагадаємо, раніше президент Ірану Масуд Пезешкіан та спікер парламенту Мохаммад Багер Галібаф закликали до припинення війни зі США на тлі поглиблення економічної кризи в країні. Посилення економічного тиску, інфляція та криза вартості життя стали одними з головних проблем для Тегерана.