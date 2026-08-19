Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На війні загинув барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
На війні загинув барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач
Ткач приєднався до українського війська у липні 2024 року
фото: facebook/anatolii.tkach.2025

Час і місце прощання родина повідомить пізніше

На фронті загинув український музикант Анатолій Ткач, барабанщик гурту «Руки’в Брюки», який у липні 2024 року долучився до ЗСУ та служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про загибель музиканта повідомила сестра Валентина, передає «Главком».

Ткач приєднався до українського війська у липні 2024 року. Анатолій, якого друзі називали Соя, загинув 15 серпня. Сестра музиканта Валентина розповіла про втрату у Facebook. За її словами, Анатолій був для неї не лише братом, а й найкращим другом.

«Я не знаходжу слів. Я б ніколи не хотіла писати цього. Мій світ наче стерся. Анатолій, мій брат, мій найкращий друг – загинув», – написала вона.

На війні загинув барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач фото 1

Валентина також зазначила, що багато людей захочуть попрощатися з військовим. Час і місце прощання родина повідомить пізніше. Про загибель Ткача також повідомив лідер «Руки’в Брюки» Олександр Ремез. «Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу», – написав він.

На війні загинув барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач фото 2

У київському Pepper’s Club, де музикант багато років виступав, також відреагували на його загибель:

«Для нашої музичної родини це болюча втрата. Ми пам’ятатимемо Толіка не лише як талановитого музиканта, а і як світлу, чуйну людину, друга та Героя», – йдеться у повідомленні закладу.

На війні загинув барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач фото 3

Анатолій Ткач був барабанщиком гурту «Руки’в Брюки», який виконує музику в стилі американської сцени 1940–1960-х років. Колектив Олександр Ремез заснував у 2007 році, а Ткач приєднався до нього невдовзі після створення.

На війні загинув барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач фото 4
фото: Pepper’s Club

Раніше музикант також грав у гурті Los Fartos.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 17 серпня у віці 77 років помер легендарний барабанщик американського рок-гурту ZZ Top Френк Бірд. Музикант пішов із життя на своєму ранчо в Річмонді, штат Техас, де перебував у хоспісі в оточенні рідних.

Читайте також:

Теги: музикант війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки атаки по Енгельсу
В Енгельсі – пожежа поблизу військового аеродрому, Ростов теж під ударом
25 липня, 08:15
Внаслідок атаки постраждали дванадцять осіб
Росія скинула на Суми вісім КАБів менше ніж за десять хвилин: є постраждалі
6 серпня, 08:43
Зеленський: Наші далекобійні санкції знову спрацювали на обмеження нафтових прибутків Росії
Зеленський повідомив про ураження двох НПЗ у Росії
6 серпня, 11:14
Рік тому супутникові знімки могли надходити до військ на передовій протягом кількох днів
NYT: Розвиток супутників змінює правила війни в Україні
Вчора, 01:20
На місці удару працюють відповідні служби
Росіяни вдарили ракетами по Одесі
20 липня, 07:23
Співробітники та волонтери внаслідок атаки не постраждали
Окупанти пошкодили офіс Українського Червоного Хреста на Донеччині (фото)
22 липня, 10:13
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
23 липня, 11:56
Пєсков стверджує, що припинення бойових дій нібито залежить від рішень української сторони
Кремль назвав цинічну умову для відновлення переговорів про мир
1 серпня, 17:28
Марта Костюк «зарядилася» на шоу в Канаді
«Наша дівчина виграє US Open». Костюк у Канаді стала особливою гостею улюбленого гурту
5 серпня, 18:29

Події в Україні

Зеленський відреагував на смертельний удар РФ по маршрутці в Херсоні
Зеленський відреагував на смертельний удар РФ по маршрутці в Херсоні
На Черкащині спалахнула масштабна лісова пожежа (фото)
На Черкащині спалахнула масштабна лісова пожежа (фото)
На війні загинув барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач
На війні загинув барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач
РФ атакувала дроном маршрутку в Херсоні, є загиблі і поранені
РФ атакувала дроном маршрутку в Херсоні, є загиблі і поранені
Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет атакували Україну вночі
Повітряні сили розкрили, скільки російських ракет атакували Україну вночі
Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 19 серпня 2026 року

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
363K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 серпня: ситуація на фронті
147K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 серпня 2026
138K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
78K
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
65K
Названо області з найбільшою кількістю справ про ухилення від мобілізації
63K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Авіація НАТО провела масштабні неанонсовані маневри поблизу Калінінграда
Сьогодні, 09:17
В Україні до 30°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 серпня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Російські війська випустили по Україні 76 реактивних «Шахедів»
Вчора, 21:23
Церковний календар на вересень 2026 року: головні свята та пам’ятні дати
Вчора, 21:00
Голова МЗС Бельгії назвав ризики прямої передачі російських заморожених активів Києву
Вчора, 17:42
Зеленський вніс до Ради кандидатури Хмари та Сибіги на посади міністрів
Вчора, 16:37

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua