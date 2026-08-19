На війні загинув барабанщик гурту «Руки’в Брюки» Анатолій Ткач

Ткач приєднався до українського війська у липні 2024 року

Час і місце прощання родина повідомить пізніше

На фронті загинув український музикант Анатолій Ткач, барабанщик гурту «Руки’в Брюки», який у липні 2024 року долучився до ЗСУ та служив у складі 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. Про загибель музиканта повідомила сестра Валентина, передає «Главком».

Ткач приєднався до українського війська у липні 2024 року. Анатолій, якого друзі називали Соя, загинув 15 серпня. Сестра музиканта Валентина розповіла про втрату у Facebook. За її словами, Анатолій був для неї не лише братом, а й найкращим другом.

«Я не знаходжу слів. Я б ніколи не хотіла писати цього. Мій світ наче стерся. Анатолій, мій брат, мій найкращий друг – загинув», – написала вона.

Валентина також зазначила, що багато людей захочуть попрощатися з військовим. Час і місце прощання родина повідомить пізніше. Про загибель Ткача також повідомив лідер «Руки’в Брюки» Олександр Ремез. «Покойся з миром, мій принциповий, відповідальний товаришу», – написав він.

У київському Pepper’s Club, де музикант багато років виступав, також відреагували на його загибель:

«Для нашої музичної родини це болюча втрата. Ми пам’ятатимемо Толіка не лише як талановитого музиканта, а і як світлу, чуйну людину, друга та Героя», – йдеться у повідомленні закладу.

Анатолій Ткач був барабанщиком гурту «Руки’в Брюки», який виконує музику в стилі американської сцени 1940–1960-х років. Колектив Олександр Ремез заснував у 2007 році, а Ткач приєднався до нього невдовзі після створення.

фото: Pepper’s Club

Раніше музикант також грав у гурті Los Fartos.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що 17 серпня у віці 77 років помер легендарний барабанщик американського рок-гурту ZZ Top Френк Бірд. Музикант пішов із життя на своєму ранчо в Річмонді, штат Техас, де перебував у хоспісі в оточенні рідних.