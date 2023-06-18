Путін не прийняв «мирний план» африканських лідерів щодо України

Москва розділяє «основні підходи» африканського плану, але його важко реалізувати

Російський диктатор Володимир Путін відкинув основні елементи мирного плану африканських лідерів та вкотре заговорив про «визнання нових геополітичних реалій». Про це повідомляє Reuters.

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Путін відкрив суботні переговори з представниками Сенегалу, Єгипту, Замбії, Уганди, Республіки Конго, Коморських островів і ПАР у палаці під Санкт-Петербургом, підкресливши прихильність Росії до Африканського континенту.

Але після виступів президентів Комор, Сенегалу та Південної Африки він втрутився, щоб оскаржити пропозиції африканського «мирного плану», заснованого на визнанні міжнародно визнаних кордонів.

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Путін знову заявив, що Україна і її західні союзники нібито почали конфлікт задовго до того, як Росія скоїла повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року. Він сказав, що нібито Захід, а не Росія, несе відповідальність за різке зростання світових цін на продовольство, яке особливо сильно вдарило по Африці.

Він додав, що експорт українського зерна з чорноморських портів, який Росія «дозволила» минулого року, ніяк не допомагає полегшити труднощі Африки з високими цінами на продовольство, тому що воно нібито в основному йшло в заможні країни.

Путін додав, що Росія нібито ніколи не відмовлялася від переговорів з українською стороною, які були «заблоковані Києвом». Москва, однак, неодноразово заявляла, що будь-який мир повинен враховувати «нові реалії» – ідеться про визнання анексії українських територій.

Путін також заявив, що Москва «відкрита для конструктивного діалогу з усіма, хто хоче встановити мир на принципах справедливості і визнання законних інтересів сторін».

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Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у телезверненні, що Москва розділяє «основні підходи» африканського плану, але прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, заявив, що його «важко реалізувати».

Нагадаємо, 17 червня лідери країн Африки прибули до РФ для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним. Делегація говорила про врегулювання конфлікту між Україною та Росією. Зустріч лідерів відбулася в Санкт-Петербурзі.

Як повідомлялося, Путін намагався переконати африканську делегацію, яка перебувала в Росії з візитом, у логічності війни проти України та дотриманні міжнародного права і статуту ООН.