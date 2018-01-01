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    Думки вголос

    Антиросійські санкції – це довга дорога маленьких кроків

    А також намірів та погроз
    В кулуарах на Заході люблять повторювати: «Розмова про санкції – це вже санкції». Бо будь-що лише сказане про санкції вже стримує інвестиції, відлякує партнерів, породжує паніку та змушує кампанії виводити з Московії капітали. І чим довше процес триватиме, тим більшої шкоди жертві він завдає. Тому антиросійські санкції – це
    • Сергій Таран

      Політолог

    • Сьогодні, 08:27
    • Розсилка

    А також намірів та погроз

    В кулуарах на Заході люблять повторювати: «Розмова про санкції – це вже санкції». Бо будь-що лише сказане про санкції вже стримує інвестиції, відлякує партнерів, породжує паніку та змушує кампанії виводити з Московії капітали.

    І чим довше процес триватиме, тим більшої шкоди жертві він завдає. Тому антиросійські санкції – це довга дорога маленьких кроків, намірів та погроз.

    Антиросійські санкції нагадують давньокитайську страту «тисячі порізів», коли кожна окрема рана не здатна вбити жертву, але жертва зрештою стікає кров’ю. Хоча знаю, що всі би ви хотіли, аби Захід застосував проти Московії французьку гільйотину. 

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
    Росія санкції путінський режим
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