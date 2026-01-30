Головна Думки вголос Сергій Таран
Сергій Таран Політолог

Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані

Трамп рішуче налаштований до Росії
фото: AP

Як Трамп загнав Путіна у глухий кут

Цікава заява Трампа про те, що він попросив Путіна припинити удари по Києву та інших українських містах. І той, ніби погодився. Тепер, коли Трамп оголосив про це публічно, у Путіна два шляхи і обидва поганих. Якщо він відновить удари по цивільній українській енергетиці, – це буде удар і по репутації Трампа, і американський лідер буде змушений якось відповідати.

Звісно, не тому, що Трамп рішуче налаштований до Росії, а тому що треба показувати цю рішучість своїм американським виборцям, які скоро голосуватимуть за кандидатів до Конгресу.

Якщо не відновить удари – Путін покаже свою слабкість і залежність від Трампа, який для нього виявиться більшим авторитетом, ніж власні упороті рашисти, які закликають саме під час морозу бити по українських містах.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
