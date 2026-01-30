Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані

Як Трамп загнав Путіна у глухий кут

Цікава заява Трампа про те, що він попросив Путіна припинити удари по Києву та інших українських містах. І той, ніби погодився. Тепер, коли Трамп оголосив про це публічно, у Путіна два шляхи і обидва поганих. Якщо він відновить удари по цивільній українській енергетиці, – це буде удар і по репутації Трампа, і американський лідер буде змушений якось відповідати.

Звісно, не тому, що Трамп рішуче налаштований до Росії, а тому що треба показувати цю рішучість своїм американським виборцям, які скоро голосуватимуть за кандидатів до Конгресу.

Якщо не відновить удари – Путін покаже свою слабкість і залежність від Трампа, який для нього виявиться більшим авторитетом, ніж власні упороті рашисти, які закликають саме під час морозу бити по українських містах.