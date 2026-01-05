Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп спростував заяви Кремля про атаку на резиденцію Путіна

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Трамп спростував заяви Кремля про атаку на резиденцію Путіна
Президент Дональд Трамп вилітає на літаку Air Force One з міжнародного аеропорту Палм-Біч у неділю, 4 січня 2026 року, у Вест-Палм-Біч, штат Флорида
фото: AP/Алекс Брендон

Американські служби національної безпеки встановили, що Україна не атакувала на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська розвідка не знайшла підтверджень російським звинуваченням на адресу України щодо атаки безпілотників на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Трамп повідомив журналістам, що після перевірки офіційними особами США встановлено: Україна не атакувала резиденцію. «Ми не віримо, що це сталося, тепер, коли нам вдалося це перевірити», –підкреслив він.

Спочатку Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що Україна запустила серію БпЛА на резиденцію на північному заході РФ саме під час інтенсивних розмов про мир. Росія використала це як привід для погроз переглянути свою позицію в переговорах.

Російські звинувачення пролунали через день після візиту Володимира Зеленського до Трампа для обговорення 20-пунктного плану щодо завершення війни. Зеленський одразу спростував закиди РФ.

Трамп зазначив, що «щось сталося поблизу», але американські спецслужюи не виявили, що ціллю була саме резиденція.

Як відомо, американські служби національної безпеки дійшли висновку, що Україна не атакувала на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, про що заявляла російська сторона. 

За даними WSJ, оцінка Центрального розвідувального управління США та інших спецслужб не виявила жодних доказів спроби замаху на Путіна або атаки на його резиденцію. 

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Посол США при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Bild аналізує, що Москва може використовувати бездоказові звинувачення як привід для подальших ударів по урядових будівлях у Києві. Росія не прагне миру, а навпаки – ескалації конфлікту.

Теги: росія путін Дональд Трамп війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери ЄС під час візиту до США
Лідери ЄС заявили, що тепер Росія має довести готовність до миру
29 грудня, 2025, 04:28
Влада країни офіційно заявляє про нейтралітет у війні Росії проти України
Близько 700 справ за рік: у Казахстані переслідують учасників війни проти України
26 грудня, 2025, 09:15
Митрофанов заявив, що наразі відсутні домовленості щодо матчу РФ та США
Керівник російського футболу розповів про переговори з США щодо проведення товариської гри
25 грудня, 2025, 13:05
Росіяни без біометричних паспортів не зможуть потрапити до Польщі
Польща посилює правила в’їзду для росіян
25 грудня, 2025, 11:59
Трамп заявив, що Гренландія потрібна країні для національної безпеки
Трамп пояснив, для чого Гренландія потрібна США
23 грудня, 2025, 01:14
Імовірний російський наступ голова ГУР пояснює площиною глибинних історично-психологічних травм і світоглядом росіян
Буданов розкрив плани Росії на країни Балтії та Польщу
20 грудня, 2025, 16:37
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
Тіньовий флот РФ як інструмент диверсій: чому Європа безсила перед морським шпіонажем
20 грудня, 2025, 02:26
прем'єр-міністра Пакистану Шехбаза Шаріфу змусили чекати на заплановану зустріч із Путіним понад 40 хвилин
Путін принизив прем'єр-міністра ядерної держави
13 грудня, 2025, 05:32
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
Нова безпекова стратегія США: що сказано про Україну та наміри щодо НАТО
5 грудня, 2025, 14:40

Політика

Публічні танці Мадуро відіграли важливу роль у рішенні Трампа провести спецоперацію - NYT
Публічні танці Мадуро відіграли важливу роль у рішенні Трампа провести спецоперацію - NYT
Куба заявила про загибель своїх громадян під час операції США у Венесуелі
Куба заявила про загибель своїх громадян під час операції США у Венесуелі
Трамп вважає, що операція у Венесуелі не вплине на відносини з Сі Цзіньпіном
Трамп вважає, що операція у Венесуелі не вплине на відносини з Сі Цзіньпіном
Виконувачка обов'язків президента Венесуели закликала до співпраці з США
Виконувачка обов'язків президента Венесуели закликала до співпраці з США
Трамп спростував заяви Кремля про атаку на резиденцію Путіна
Трамп спростував заяви Кремля про атаку на резиденцію Путіна
Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»
Трамп заявив, що Колумбією «керує хвора людина»

Новини

В Україні хмарно: погода на 4 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 3 січня
3 сiчня, 06:01
Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
1 сiчня, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
1 сiчня, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
1 сiчня, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua