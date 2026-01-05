Президент Дональд Трамп вилітає на літаку Air Force One з міжнародного аеропорту Палм-Біч у неділю, 4 січня 2026 року, у Вест-Палм-Біч, штат Флорида

Американські служби національної безпеки встановили, що Україна не атакувала на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна

Президент США Дональд Трамп заявив, що американська розвідка не знайшла підтверджень російським звинуваченням на адресу України щодо атаки безпілотників на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Трамп повідомив журналістам, що після перевірки офіційними особами США встановлено: Україна не атакувала резиденцію. «Ми не віримо, що це сталося, тепер, коли нам вдалося це перевірити», –підкреслив він.

Спочатку Трамп заявив, що російський диктатор Володимир Путін повідомив йому про атаку українського безпілотника, яка нібито була спрямована на одну з його резиденцій. Він назвав цей крок «нехорошим».

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що Україна запустила серію БпЛА на резиденцію на північному заході РФ саме під час інтенсивних розмов про мир. Росія використала це як привід для погроз переглянути свою позицію в переговорах.

Російські звинувачення пролунали через день після візиту Володимира Зеленського до Трампа для обговорення 20-пунктного плану щодо завершення війни. Зеленський одразу спростував закиди РФ.

Трамп зазначив, що «щось сталося поблизу», але американські спецслужюи не виявили, що ціллю була саме резиденція.

Як відомо, американські служби національної безпеки дійшли висновку, що Україна не атакувала на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна, про що заявляла російська сторона.

За даними WSJ, оцінка Центрального розвідувального управління США та інших спецслужб не виявила жодних доказів спроби замаху на Путіна або атаки на його резиденцію.

Інститут вивчення війни вважає, що Кремль має намір використати фейк про обстріл резиденції російського диктатора Володимира Путіна, аби виправдати свою відмову від будь-яких мирних пропозицій. Також очільник МЗС України Андрій Сибіга заявив, що жодного нападу України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна не було.

Посол США при НАТО Метью Вітакер поставив під сумнів заяву Росії про те, що Україна нібито здійснила атаку на президентську резиденцію диктатора Володимира Путіна в Новгородській області.

Bild аналізує, що Москва може використовувати бездоказові звинувачення як привід для подальших ударів по урядових будівлях у Києві. Росія не прагне миру, а навпаки – ескалації конфлікту.