Трамп запропонував Китаю та Росії купувати нафту в США

Дональд Трамп зазначив, що що США тепер відкриті для бізнесу

Дональд Трамп оголосив, що Сполучені Штати готові забезпечувати нафтою Китай і Росію. Таку заяву він зробив у контексті встановлення контролю його адміністрації над нафтовидобувною галуззю Венесуели, пише «Главком» із посиланням на CNN.

Президент підкреслив, що США тепер «відкриті для бізнесу» і готові продавати енергоресурси як з власних родовищ, так і з територій, що перейшли під американське управління.

Під час наради з керівниками енергетичного сектору в Білому домі, Трамп пояснив рішення усунути від влади Ніколаса Мадуро та взяти під контроль венесуельську нафту стратегічною необхідністю. За його словами, якби США не вдалися до таких кроків першими, контроль над цими ресурсами неодмінно захопили б Пекін або Москва.

CNN пише, що така позиція Трампа суттєво відрізняється від його колишніх закликів до європейських країн. Раніше він гостро критикував союзників по НАТО за ведення бізнесу з Росією та стверджував, що повна відмова від російської нафти є ключовою умовою для припинення війни в Україні.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп розглядає можливість забезпечити своїй країні домінування в нафтовій промисловості Венесуели, що допоможе знизити нафтові ціни до бажаного рівня в $50 за барель.

План, який опрацьовують у Білому домі, передбачає встановлення часткового контролю над державною нафтовою компанією Petroleos de Venezuela, зокрема через участь у купівлі та збуті основної частини видобутої нею нафти.

Нагадаємо, США продаватимуть венесуельську нафту «безстроково», а виручені кошти підуть на користь венесуельського народу через контрольовані урядом США рахунки. Про це заявив міністр енергетики США Кріс Райт.

За його словами, перші продажі здійснюватимуться з уже накопичених запасів сирої нафти, а згодом на продаж буде виставлятися й нововидобута сировина.

До слова, президент Дональд Трамп оголосив про передачу Венесуелою до 50 млн барелів нафти США. За словами американського президента, ця нафта буде продана за ринковою ціною, а отримані кошти будуть перебувати під його контролем, щоб гарантувати їх використання «на благо народів як Венесуели, так і США».