Як Єреван остаточно розвернувся на Захід

Візит Ді Венса у Вірменію довершує драматичну переорієнтацію Єревану з Росії на Захід. Завершивши війну в Нагірному Карабасі Вірменія втратила останній аргумент чому їй треба було слухати Москву, і почала активно інтегруватися у всі можливі західні формати. Досі головною країною, на яку Єреван орієнтувався в Європі була Франція, тепер до інтеграції Вірменії на Захід підключилися і США.

Додам, що в Азербайджані вже давно серйозно присутня Туреччина, і по суті, можемо констатувати, що Росія остаточно вичавлена з цієї частини регіону. Кавказ також колись був «екзистенційним» для Росії, – на його завоювання поклали голову цілі покоління «асвабадітєлєй», а саме завоювання стало для Росії частиною її національного епосу. Але тепер все, казки закінчилися, сподіватимемось, що і інша частина Кавказу зможе стати незалежною.

Символічно, що Венс у Єревані оголосив про стратегічні інвестиції на 5 мільярдів у ядерну енергетику Вірменії. Йдеться про малі модульні реактори, які закладуть основу довготривалого співробітництва. Впевнений, не лише у царині економіки. Членом НАТО Вірменія, звісно, не стане, але інфраструктура НАТО до кордонів Росії все-таки наблизиться.