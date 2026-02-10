Головна Думки вголос Сергій Таран
search button user button menu button
Сергій Таран Політолог

Кінець російської казки на Кавказі: НАТО наближається до кордонів РФ

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян вітає віцепрезидента США Джей Ді Венса під час його візиту до Єревану, 9 лютого 2026 року
фото: primeminister.am

Як Єреван остаточно розвернувся на Захід

Візит Ді Венса у Вірменію довершує драматичну переорієнтацію Єревану з Росії на Захід. Завершивши війну в Нагірному Карабасі Вірменія втратила останній аргумент чому їй треба було слухати Москву, і почала активно інтегруватися у всі можливі західні формати. Досі головною країною, на яку Єреван орієнтувався в Європі була Франція, тепер до інтеграції Вірменії на Захід підключилися і США.

Додам, що в Азербайджані вже давно серйозно присутня Туреччина, і по суті, можемо констатувати, що Росія остаточно вичавлена з цієї частини регіону. Кавказ також колись був «екзистенційним» для Росії, – на його завоювання поклали голову цілі покоління «асвабадітєлєй», а саме завоювання стало для Росії частиною її національного епосу. Але тепер все, казки закінчилися, сподіватимемось, що і інша частина Кавказу зможе стати незалежною.

Символічно, що Венс у Єревані оголосив про стратегічні інвестиції на 5 мільярдів у ядерну енергетику Вірменії. Йдеться про малі модульні реактори, які закладуть основу довготривалого співробітництва. Впевнений, не лише у царині економіки. Членом НАТО Вірменія, звісно, не стане, але інфраструктура НАТО до кордонів Росії все-таки наблизиться.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Туреччина росія Вірменія Єреван Кавказ США Джей Ді Венс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Джон Холфорд, власник похоронного бюро «Return to Nature», та його дружина Кері
У США власник похоронного бюро познущався над майже 200 трупами
8 лютого, 02:31
The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
The Guardian: Економіка РФ опинилася в найбільш нестабільному стані з 2022 року
7 лютого, 00:29
ЄС не дійшов згоди щодо торговельної угоди з Вашингтоном
Європарламент загальмував схвалення торговельної угоди з США
4 лютого, 18:18
Зліва направо: Костянтин Резнік, Сергій Ковальський, Сергій Офіцеров, Юрій Каєв, Юрій Тавожнянський, Сергій Гейдт; внизу – Олег Богданов, Денис Лялька, Сергій Кабаков
У РФ суд засудив девʼятьох українців до 14-20 років колонії
30 сiчня, 15:30
Опитування: кожен другий європеєць вважає Трампа ворогом
Половина Європи сприймає Трампа як ворога – опитування
23 сiчня, 19:34
Лише за кілька годин агресор «спалив» у небі суму, еквівалентну річному бюджету великого обласного центру РФ
Річний бюджет міста за одну ніч: скільки Кремль витратив на атаку 20 січня
23 сiчня, 14:20
Подружжя вважає, що їхній виклик на свідчення до Палати представників не має юридичної сили
Клінтони відмовилися свідчити у справі Епштейна
14 сiчня, 07:28
США з Європи нікуди не підуть
НАТО доживає останні роки? Чого чекати Україні
12 сiчня, 20:21
Зеленський: Обговорили документи щодо відбудови та економічного розвитку України
Гарантії безпеки для України від США. Зеленський доручив фіналізувати документ
12 сiчня, 17:32

Сергій Таран

Кінець російської казки на Кавказі: НАТО наближається до кордонів РФ
Кінець російської казки на Кавказі: НАТО наближається до кордонів РФ
Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані
Енергетичне перемир'я. У Путіна два шляхи і обидва погані
Продаж Гренландії США? Які наслідки це матиме для України
Продаж Гренландії США? Які наслідки це матиме для України
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
Вартість міжнародних угод визначається не змістом, а наслідками
США розіграли білоруську карту проти РФ
США розіграли білоруську карту проти РФ
Що ж хоче Орбан насправді?
Що ж хоче Орбан насправді?

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Вчора, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua