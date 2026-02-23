Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ
Міністр оборони Нідерландів заявив, що російська агресія загрожує всьому європейському континенту
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що імперські амбіції Росії не зупиняються на Україні, а спрямовані до Європи, інформує «Главком».
Міністр оборони Нідерландів закликав європейські країни залишити ілюзії щодо швидкого завершення загрози з боку Кремля та інвестувати у довгострокову обороноздатність.
За словами очільника оборонного відомства Нідерландів, Росія перевела свою економіку на «військові рейки» і не демонструє ознак відмови від агресивних планів.
«Ми всі повинні усвідомлювати, що стикаємося з однією й тією ж російською агресією – і імперські амбіції Росії не зупиняються на Україні, а прямують далі, до Європи. Вони прагнуть не лише відновити сферу впливу, а й ослабити решту Європи, розділити нас, використовуючи гібридні методи. Ми стикаємося з цим щодня», – заявив Рубен Брекельманс.
При цьому він наголосив, що Україна зараз захищає свободу всього континенту, сплачуючи за це найвищу ціну. За його словами, європейські країни мають бути вдячні українцям, а не навпаки.
Він запевнив, що новий уряд Нідерландів продовжуватиме сталу підтримку Києва.
«Україна може розраховувати на Нідерланди найближчими роками, а Росія – бачити, що наша підтримка України є непохитною», – наголосив він.
Нагадаємо, уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових €2 млн на пошук і повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Фінансування передбачає підтримку ідентифікації та реабілітації дітей після повернення.
Кошти спрямують на ДНК-набори для ідентифікації та психосоціальну допомогу дітям після депортації.
