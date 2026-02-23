Головна Світ Політика
Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Нідерланди закликають європейські країни готуватися до тривалого протистояння з РФ
Брекельманс наголосив, що Україна зараз захищає свободу всього континенту, сплачуючи за це найвищу ціну
Міністр оборони Нідерландів заявив, що російська агресія загрожує всьому європейському континенту

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс наголосив, що імперські амбіції Росії не зупиняються на Україні, а спрямовані до Європи, інформує «Главком».

Міністр оборони Нідерландів закликав європейські країни залишити ілюзії щодо швидкого завершення загрози з боку Кремля та інвестувати у довгострокову обороноздатність.

За словами очільника оборонного відомства Нідерландів, Росія перевела свою економіку на «військові рейки» і не демонструє ознак відмови від агресивних планів.

«Ми всі повинні усвідомлювати, що стикаємося з однією й тією ж російською агресією – і імперські амбіції Росії не зупиняються на Україні, а прямують далі, до Європи. Вони прагнуть не лише відновити сферу впливу, а й ослабити решту Європи, розділити нас, використовуючи гібридні методи. Ми стикаємося з цим щодня», – заявив Рубен Брекельманс.

При цьому він наголосив, що Україна зараз захищає свободу всього континенту, сплачуючи за це найвищу ціну. За його словами, європейські країни мають бути вдячні українцям, а не навпаки.

Він запевнив, що новий уряд Нідерландів продовжуватиме сталу підтримку Києва. 

«Україна може розраховувати на Нідерланди найближчими роками, а Росія – бачити, що наша підтримка України є непохитною», – наголосив він.

Нагадаємо, уряд Нідерландів оголосив про виділення додаткових €2 млн на пошук і повернення українських дітей, яких Росія незаконно вивезла з окупованих територій. Фінансування передбачає підтримку ідентифікації та реабілітації дітей після повернення. 

Кошти спрямують на ДНК-набори для ідентифікації та психосоціальну допомогу дітям після депортації. 

 

