Оприлюднення файлів Епштейна, обвал шахти у Конго: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Оприлюднення файлів Епштейна, обвал шахти у Конго: головне за ніч
колаж: glavcom.ua

Дайджест новин у ніч на 31 січня 2026 року

Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна, на об’єкті критичної інфраструктури помер працівник «Київтеплоенерго», у США засуджено чоловіка за фальшиве зізнання у вбивстві Чарлі Кірка, понад 200 людей загинули внаслідок обвалу колтанової шахти у Конго, Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа перед переговорами в ОАЕ.

«Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 31 січня:

Мін’юст США оприлюднив понад 3 млн сторінок у справі Епштейна

Міністерство юстиції США 30 січня оприлюднило новий масштабний масив так званих файлів Епштейна – документів, пов’язаних зі справою фінансиста, сексуального злочинця та торговця людьми Джеффрі Епштейна.

У матеріалах, за даними американських медіа, ім’я президента США Дональда Трампа згадується тисячі разів, однак сам Мін’юст наголошує, що ці документи містять переважно свідчення, заяви та перекази, які не були підтверджені в судовому порядку.

Окремо в архіві трапляються заяви про сексуальні контакти інших відомих осіб. Так, у файлах згадується Білл Гейтс у контексті неперевірених тверджень про венеричне захворювання.

Однак усі ці звинувачення посилено відкидаються представниками Гейтса. За словами офіційного представника мільярдера, ці твердження є «абсолютно абсурдними і повністю хибними», і не підтверджуються жодними реальними доказами. 

У США засуджено чоловіка за фальшиве зізнання у вбивстві Чарлі Кірка

71-річному мешканцю США Джорджу Зінну, який неправдиво зізнався у вбивстві активіста Чарлі Кірка, загрожує до 15 років позбавлення волі. 

Зінна обвинувачують у спробі перешкоджання правосуддю, оскільки він навмисно взяв на себе відповідальність за смертельну стрілянину, щоб дезорієнтувати слідство. Окрім цього, чоловік визнав зберігання та поширення матеріалів сексуального насильства над дітьми й не заперечував відповідні звинувачення.

Понад 200 людей загинули внаслідок обвалу колтанової шахти у Конго

На сході Демократична Республіка Конго внаслідок обвалу на колтановій шахті Рубая загинули понад 200 людей. Станом на вечір п’ятниці, 30 січня точну кількість жертв ще встановлюють, однак уже підтверджено загибель більш ніж 200 осіб.

Серед загиблих – шахтарі, діти та жінки, які торгували поблизу копальні. 

Путін відправив посланця на зустріч з командою Трампа

Путінський переговірник Кирило Дмитрієв найближчими днями відвідає Маямі, де планує провести зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. 

За даними співрозмовників агентства, Кирило Дмитрієв вирушить до штату Флорида у суботу, 31 січня. У Маямі заплановано низку зустрічей із членами американської адміністрації. Джерела наголошують, що переговори матимуть робочий характер.

Інші важливі новини

На об’єкті критичної інфраструктури помер працівник «Київтеплоенерго»

Польща звинуватила російські спецслужби у кібератаках на енергетику

