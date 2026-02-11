Китай звинуватив США у подвійних стандартах: що саме непокоїть Пекін

Китай вважає, що політика США у галузі нерозповсюдження ядерної зброї характеризується подвійними стандартами і підриває міжнародну безпеку

Політика Сполучених Штатів Америки у питанні нерозповсюдження ядерної зброї характеризується подвійними стандартами і підриває міжнародну безпеку. Про це передає Укрінформ з посиланням на заяву речника закордонного відомства Китаю Лінь Цзяня, інформує «Главком».

Дипломат назвав США головною загрозою для чинного міжнародного порядку у сфері ядерної безпеки. «Сполучені Штати застосовують подвійні стандарти у питаннях нерозповсюдження ядерної зброї і руйнують глобальний стратегічний баланс та стабільність. Я хочу наголосити, що США є найбільшою перешкодою для міжнародного ядерного порядку та глобальної стратегічної стабільності», – сказав Лінь.

Також він додав, що офіційний Пекін вкотре закликає Вашингтон дослухатись до міжнародної спільноти та повернутися до переговорів із Москвою про контроль над озброєннями.

«Ми сподіваємося, що американська сторона усе ж відреагує на очікування міжнародної спільноти та відновить стратегічний діалог з Росією», – зауважив Лінь.

До слова, Сполучені Штати закликають Китай та Росію до переговорів про укладення нового тристороннього договору про контроль над ядерними озброєннями.

Нагадаємо, Китай може зірвати візит Трампа через масштабні поставки зброї Тайваню. Пекін у приватному порядку попередив Вашингтон, що запланований на квітень державний візит президента США Дональда Трампа до Китаю опинився під загрозою. Причиною напруженості стала підготовка адміністрацією США нового масштабного пакета озброєнь для Тайваню, до якого мають увійти ракетні комплекси Patriot та системи NASAMS.