Президент Литви дорікнув лідерам ЄС через Росію: у чому причина

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Науседа наголосив, що сталий мир відповідає інтересам не лише України, а й усієї Європи
фото: АР

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що заклики до діалогу з РФ не додають Європі солідності

 

Президент Литви Гітанас Науседа розкритикував заклики деяких європейських лідерів, які говорять про діалог з російським диктатором Путіним. Він заявив, що ці розмови не додають Європі солідності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання LRT.

За словами Науседи, це свідчать про непослідовність у європейській політиці щодо РФ.

«Це не якась послідовна політика. Кілька місяців тому ми говорили про відповідальність Росії, про 20-й пакет санкцій, про те, що його потрібно зробити якомога суворішим», – заявив Науседа.

При цьому президент Литви вважає, що Європа може брати участь у переговорах США з Росією щодо мирного врегулювання в Україні. За його словами, «Путін поважає силу і бачить цю силу на боці США».

«Слід чітко відзначити, що Путін поважає силу та бачить цю силу на стороні Сполучених Штатів. Це не означає, що Європа не має можливості брати участь у цьому процесі, особливо коли Україна вимагає, щоб Європа завжди була рівноправним партнером у цих переговорах, але ми повинні піти на це після ретельного обговорення цього питання один з одним», – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський та Науседа домовилися про нову допомогу українській енергосистемі. Президенти обговорили перехід до більш глибокої оборонної інтеграції.

«Окремо говорили про військову співпрацю, спільні оборонні проєкти та пропозиції Литви відкрити експортну платформу зброї у Вільнюсі, підтримку ініціативи PURL і співпрацю в межах програми SAFE», – розповів Зеленський.

За словами президента, він поділився  свіжими деталями дипломатичної роботи заради миру – про зустрічі в Абу-Дабі української, американської та російської делегацій.

 

Теги: росія війна путін Що буде з Євросоюзом Литва

