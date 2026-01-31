«Не жаліти населення». Російські пропагандисти вибухнули через енергетичне перемир’я

Пропагандисти прямо заявляли, що Росія нібито мала «скористатися морозами», щоб завдати максимального удару по українській цивільній інфраструктурі

Так зване «енергетичне перемир’я» між Росією та Україною викликало різко негативну реакцію серед російських пропагандистів, які відкрито закликали не шкодувати цивільне населення України, особливо під час рекордних морозів, пише «Главком».

Перші повідомлення про паузу в ударах викликали справжній вибух обурення в російському пропагандистському середовищі. Коментатори та воєнні блогери називали домовленість «зрадою», «договорняком» і «одностороннім жестом доброї волі», який, на їхню думку, нібито шкодить інтересам Росії.

Особливе роздратування викликало те, що перемир’я збігалося з періодом екстремальних холодів. Пропагандисти прямо заявляли, що Росія нібито мала «скористатися морозами», щоб завдати максимального удару по українській цивільній інфраструктурі, і закликали «не жаліти населення в холодну погоду», називаючи удари по енергетиці «ефективним важелем тиску».

Після того як Пєсков уточнив, що пауза триватиме лише кілька днів, тональність російських пропагандистів змінилася. Вони почали заспокоювати аудиторію, заявляючи, що «два-три дні без ударів нічого не вирішують», не дадуть Україні відновити енергосистему й не матимуть реального військового ефекту.

Офіційні представники російської влади загалом утримувалися від розгорнутих пояснень. Окремі чиновники намагалися подати паузу в ударах як «прояв гуманізму», а також стверджували, що Росія нібито вже раніше припиняла обстріли української енергетики в односторонньому порядку. Водночас у провідних російських телевізійних ефірах тема обмежилася коротким зачитуванням заяви Пєскова, без будь-якого обговорення гуманітарних наслідків для цивільного населення України.

Як заявив Трамп, Володимир Путін нібито погодився на його прохання утриматися від ударів по Києву та інших містах України протягом тижня через сильні холоди. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що відповідні контакти обговорювалися під час непрямих переговорів у Абу-Дабі, зазначивши, що удари по енергетичній інфраструктурі припинилися лише в ніч на 30 січня.

Лише після цього Кремль офіційно прокоментував ситуацію. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Путін «на прохання Трампа» погодився утриматися від ударів до 1 лютого, фактично звузивши терміни «перемир’я». Із заяви випливає, що обстріли можуть відновитися саме в період найсильніших морозів, коли температура в Києві, за прогнозами, опускатиметься до -21°C.