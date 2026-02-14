Головна Світ Політика
Посол США в НАТО: Китай міг би завершити війну в Україні одним телефонним дзвінком

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Китай залишається головним постачальником деталей для російських дронів та іншої високотехнологічної зброї 

Під час Мюнхенської безпекової конференції 2026 року постійний представник США при НАТО Метью Вітакер виступив із гострою критикою на адресу Пекіна. За його словами, Пекін надає «вирішальну підтримку» російській агресії, і саме від позиції Китаю залежить тривалість бойових дій. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Вітакер наголосив, що для зупинення кровопролиття китайському керівництву достатньо здійснити один телефонний дзвінок до Москви та припинити постачання технологій подвійного призначення. Він додав, що війна в Україні сьогодні «повністю підтримується Китаєм», який став ключовим економічним та технологічним донором Кремля.

Попри дипломатичні заяви Пекіна про «нейтралітет», статистика свідчить про поглиблення залежності РФ від КНР. У січні 2026 року Китай закуповував у середньому 1,65 млн барелів російської нафти на добу. Це найвищий показник за останні два роки, що дозволяє Москві компенсувати втрату індійського ринку.

Пекін залишається головним постачальником деталей для російських дронів та іншої високотехнологічної зброї, що допомагає РФ обходити західні санкції.

Водночас Пекін намагається зберігати образ «миротворця». Цього тижня в Мюнхені міністр закордонних справ Китаю Ван Ї провів переговори зі своїм українським колегою Андрієм Сибігою. За підсумками зустрічі стало відомо, що Китай надасть Україні новий пакет гуманітарної допомоги для підтримки енергетичної системи, яка потерпає від російських обстрілів.

Окрім цього, міністри обмінялися запрошеннями відвідати столиці обох держав, що може свідчити про спробу Пекіна збалансувати свої відносини з Києвом на тлі підготовки до великих дипломатичних переговорів у Женеві.

Як відомо, російський диктатор Володимир Путін планує оголосити про «перемогу» у війні проти України, незважаючи на реальну ситуацію на фронті. Про це під час брифінгу заявив міністр оборони США Піт Гегсет.

«Путін готується оголосити про «перемогу» попри реальний стан справ. Цього можна очікувати, незалежно від того, яким буде результат. На щастя, хоробрість українців і союзників, які стояли поруч з ними, особливо на початку війни, стримувала і перемогла Путіна від досягнення того, чого він хотів, а це була вся Україна», – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський готовий зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним після того, як Україна розробить спільний план дій із главою США Дональдом Трампом та європейськими партнерами.

