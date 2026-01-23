Головна Країна Події в Україні
Річний бюджет міста за одну ніч: скільки Кремль витратив на атаку 20 січня

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Річний бюджет міста за одну ніч: скільки Кремль витратив на атаку 20 січня
Лише за кілька годин агресор «спалив» у небі суму, еквівалентну річному бюджету великого обласного центру РФ
фото з відкритих джерел/ілюстративне

Річний бюджет Вєликого Новгорода  було витрачено за ніч на масовану атаку України

У ніч на 20 січня 2026 року російські окупаційні війська здійснили один із наймасштабніших повітряних ударів по Україні, випустивши загалом 372 засоби нападу. Аналіз вартості використаного озброєння демонструє шокуючий контраст між витратами на війну та реальним рівнем життя в самій Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

За підрахунками ГУР МО України, лише за кілька годин агресор «спалив» у небі суму, еквівалентну річному бюджету великого обласного центру РФ.

Для масованого удару Кремль задіяв широкий спектр озброєння, намагаючись прорвати українську систему ППО, зокрема балістичні «Іскандери», крилаті Х-101 та навіть дефіцитна гіперзвукова ракета «Циркон», масово застосував БпЛА типів «Герань», «Гарпія» та дешевших «Гербер», а також навчальні ракети РМ-48У для відвернення уваги ППО.

Загальна вартість випущеного за ніч заліза перевищує $131 млн (понад 10,2 млрд рублів). Щоб зрозуміти масштаб цієї цифри, достатньо порівняти її з бюджетами російських міст та регіонів. Вєлікій Новгород, місто з населенням 220 тис. осіб живе на таку суму цілий рік. Також ця сума дорівнює третину річного бюджету таких суб'єктів, як Калмикія або Ненецький автономний округ.

Нагадаємо, Кремль затвердив так звану «Стратегію стійкого розвитку Приазов’я до 2040 року» – масштабний пропагандистський документ, мета якого – легітимізувати окупацію українських територій через економічні та бюрократичні механізми. Поки в регіоні тривають бойові дії, Росія малює плани щодо будівництва морських курортів та розведення устриць на захоплених землях Донеччини, Запоріжжя та Херсонщини. 

Теги: росія розвідка

