У США власник похоронного бюро познущався над майже 200 трупами

Власник похоронного бюро Джон Холфорд разом із дружиною Кері зберігав у приміщенні бюро 189 тіл, що розкладалися, видаючи родичам замість праху близьких звичайний сухий бетон

У штаті Колорадо розпочався фінальний етап судового розгляду однієї з найжахливіших справ в історії ритуального бізнесу США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Джон Холфорд, власник похоронного бюро «Return to Nature», у п'ятницю постав перед судом для винесення вироку за звинуваченням у знущанні над трупами. Слідство встановило, що протягом чотирьох років чоловік разом із дружиною Кері зберігав у приміщенні бюро 189 тіл, що розкладалися, видаючи родичам замість праху близьких звичайний сухий бетон.

Жахливі знахідки в містечку Пенроуз виявили у 2023 році після скарг сусідів на нестерпний сморід. Правоохоронці, які увійшли до будівлі, побачили тіла дорослих, немовлят та плодів, які були складені одне на одного просто в кімнатах без жодного охолодження. Підлога була вкрита роями комах та продуктами розкладання. Ідентифікація останків тривала місяцями за допомогою аналізу ДНК та відбитків пальців.

Під час засідання родичі загиблих називали Холфорда «монстром». Люди розповідали, як роками зберігали вдома або розвіювали фальшивий попіл, не підозрюючи, що тіла їхніх рідних гниють у занедбаній будівлі. В одному з епізодів з’ясувалося, що в труні сержанта армії на військовому кладовищі замість ветерана поховали людину іншої статі – справжні останки військового знайшли в бюро Холфорда.

Поки родичі вимагали максимального покарання, з’ясувалися деталі розкішного життя подружжя. У той час як тіла в бюро гнили, Холфорди витрачали сотні тисяч доларів державної допомоги для малого бізнесу на:

дорогі автомобілі (GMC Yukon та Infiniti);

предмети розкоші від Gucci та Tiffany & Co;

криптовалюту та лазерну пластику тіла.

Джон Холфорд уже відбуває 20-річний термін за федеральне шахрайство, а за новим звинуваченням у штаті йому загрожує від 30 до 50 років ув'язнення. Його дружина Кері очікує на свій вирок 24 квітня – прокурори вимагають для неї до 35 років позбавлення волі.

Цей скандал став поштовхом до радикальних змін у законодавстві штату Колорадо. Раніше правила роботи похоронних бюро там були одними з найменш суворих у країні, що й дозволило Холфордам роками приховувати злочинну діяльність попри неоплачені рахунки та борги.

