Європарламент загальмував схвалення торговельної угоди з США

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
ЄС не дійшов згоди щодо торговельної угоди з Вашингтоном
фото з відкритих джерел

Комітет з міжнародної торгівлі розійшовся в підходах до скасування мит

Депутати Європейського парламенту у комітеті з питань міжнародної торгівлі не змогли дійти спільної позиції щодо торговельної угоди між Європейським Союзом і Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Politico.

За даними видання, переговори між депутатами триватимуть до наступного тижня. Двоє учасників зустрічі повідомили, що голосування в комітеті попередньо заплановане на 24 лютого, а остаточне голосування на пленарному засіданні – на березень.

Під час обговорення не вдалося подолати розбіжності щодо позиції Європарламенту з питання скасування мит на американські промислові товари та омарів. Це є попередньою умовою для того, щоб Вашингтон зменшив власні мита на європейські автомобілі.

Члени комітету також розійшлися в думках щодо тривалості положення, яке обмежує дію пропозицій у межах 18-36 місяців, а також щодо того, чи має ЄС скасувати будь-які тарифні пільги доти, доки Брюссель і Вашингтон не знайдуть рішення щодо 50-відсоткового мита, запровадженого адміністрацією Дональда Трампа на вироби зі сталі.

На тлі нещодавніх погроз Трампа на адресу Гренландії частина депутатів наполягає на «захисті угоди», пропонуючи включити до імплементаційного законодавства механізм призупинення дії угоди у разі зміни позиції США.

Водночас правоцентристська Європейська народна партія підтримує схвалення угоди та заклики лідерів ЄС розблокувати її реалізацію. Нездатність досягти домовленості порушує графік парламентського схвалення та відкладає початок переговорів з урядами країн ЄС і Європейською комісією.

Напруження у торговельних відносинах між Європейським Союзом і Сполученими Штатами загострилося після заяв Дональда Трампа щодо Гренландії та запровадження нових мит проти країн, які підтримали Данію й острів. Ці кроки викликали різку реакцію в Європі та поставили під сумнів подальшу долю торговельної угоди між ЄС і США.

На цьому тлі в Європарламенті та серед лідерів країн ЄС почали обговорювати можливість призупинення ратифікації угоди та застосування жорстких торговельних інструментів у відповідь. Суперечка навколо Гренландії фактично стала каталізатором ширшого торговельного конфлікту між Брюсселем і Вашингтоном.


 

