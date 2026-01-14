Клінтони відмовилися свідчити у справі Епштейна

Білл і Гілларі Клінтони розкритикували політику адміністрації Дональда Трампа

Колишній президент США Білл Клінтон і його дружина Гілларі відмовилися давати свідчення перед комітетом з нагляду Палати представників США, який розслідує зв'язки нині покійного сексуального злочинця Джеффрі Епштейна з впливовими людьми. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian та BBC.

Наглядовий комітет Конгресу надіслав Клінтонам повістки для участі в засіданні, щоб дізнатися про їхню причетність до файлів Епштейна. У відповідь адвокати подружжя Клінтонів надіслали восьмисторінковий лист, в якому заявили, що не виконуватимуть вимогу.

Голова наглядового комітету Джеймс Комер оголосив, що планує звинуватити Білла Клінтона у неповазі до Конгресу. Це може призвести до позову, поданого до федерального суду, який, залежно від рішення, може змусити Клінтонів виконати повістку або передати справу до Міністерства юстиції США.

«Йдеться не про правих чи лівих, а про правильне і неправильне», – йдеться в дописі Білла Клінтона в соцмережі X, до якого додано лист голові комітету, республіканцю Джеймсу Комеру.

«Ми впевнені, що будь-яка розумна людина в Конгресі або за його межами […] зрозуміє, що ви намагаєтеся покарати тих, кого вважаєте своїми ворогами, і захистити тих, кого вважаєте своїми друзями. Продовжуйте вводити американців в оману щодо того, що дійсно поставлено на карту, і ви зрозумієте, що американці краще за вас вміють знаходити правду, ніж ви – її приховувати», – заявило подружжя в листі, звертаючись до президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, американські правоохоронці розслідуватимуть зв'язки скандального американського фінансиста, ґвалтівника, торговця людьми Джеффрі Епштейна з 42-м президентом США Біллом Клінтоном. Білл Клінтон був президентом США з 1993 по 2001 рік від Демократичної партії, а Гілларі Клінтон була кандидаткою у президенти від цієї партії у 2016 році.