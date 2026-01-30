Головна Світ Соціум
У РФ суд засудив девʼятьох українців до 14-20 років колонії

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У РФ суд засудив девʼятьох українців до 14-20 років колонії
Зліва направо: Костянтин Резнік, Сергій Ковальський, Сергій Офіцеров, Юрій Каєв, Юрій Тавожнянський, Сергій Гейдт; внизу – Олег Богданов, Денис Лялька, Сергій Кабаков
фото: «Медіазона»

Справу проти дев'ятьох українців Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону розглядав з кінця 2023 року

Військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив дев'ятьох українців до 14-20 років ув'язнення за звинуваченням у нібито підготовці терактів проти чиновників-колаборантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Медіазону».

Згідно з рішенням судді, підприємець Костянтин Резнік повинен буде провести 20 років у колонії суворого режиму з відбуванням перших п'яти років у в'язниці. Такий же термін призначений його партнеру по бізнесу Сергію Кабакову. Суд призначив 17 років колонії суворого режиму начальнику рибальського виробництва Сергію Гейдту. Перші п'ять років терміну він проведе у в'язниці.

Підприємець і волонтер «Червоного хреста» Юрій Каєв засуджений до 14 років колонії суворого режиму з відбуванням перших п'яти років у в'язниці. До такого ж терміну засуджений колишній військовослужбовець ЗСУ Денис Лялька. Колишньому заступнику начальника управління транспортної, дорожньої інфраструктури та зв'язку Херсонської міськради Олегу Богданову суд призначив 18 років колонії суворого режиму з відбуванням перших п'яти років у в'язниці. До такого ж терміну засуджений колишній заступник начальника митного поста «Херсон-порт» Юрій Тавожнянський.

Менеджер Сергій Офіцеров – єдиний з усіх фігурантів справи, який має російське громадянство — суд засудив до 17 років колонії суворого режиму з відбуванням перших п'яти років у в'язниці. Військовослужбовець ЗСУ Сергій Ковальський був засуджений до 17 років колонії суворого режиму з відбуванням перших п'яти років у в'язниці. Під час процесу він просив суд визнати його військовополоненим, однак суддя відмовив з формулюванням «в рамках російського КПК такий статус не передбачений».

Справу проти дев'ятьох українців Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону розглядав з кінця 2023 року. За версією звинувачення, навесні та влітку 2022 року вони за завданням СБУ планували серію терактів в окупованій частині Херсонської області, зокрема вбивства заступника голови проросійської адміністрації Кирила Стремоусова, колишнього голови херсонської митниці Віталія Булюка та інших чиновників-колабораціоністів.

Усі дев'ятеро стверджують, що їх викрали в різний час з липня по вересень 2022 року, після чого катували в підвалі колишнього управління Нацполіції в Херсоні, вибиваючи зізнання. У суді всі дев'ятеро українців відмовилися від раніше даних свідчень і повідомили, що російські силовики обіцяли катувати їхніх рідних, якщо вони не підпишуть папери і не братимуть участі в постановочних «оперативно-розшукових заходах».

Раніше російський суд засудив двох військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» до 24 та 26 років позбавлення волі. Їх звинувачують у нібито вбивстві жителів самопроголошеної «ДНР».

Також російський суд так званої «ДНР» засудив полоненого українця, 31-річного морського піхотинця Олександра Маловичка. Його звинуватили у начебто вбивстві жителя Маріуполя.

