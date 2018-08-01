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    Думки вголос

    Надання томосу українській церкві посуне межу між цивілізаціями

    • Сергій Таран

      Політолог

    • Розсилка
    Надання томосу українській церкві посуне межу між цивілізаціями

    Суперечливий, але найбільш цитований політолог Гантінгтон проводив межу між цивілізаціями прямо по території України, відштовхуючись, переважно, від релігійного фактору

    Так от, надання томосу українській церкві посуне цю межу на українсько-російський кордон.

    Ця подія виходить далеко за межі дріб’язкової української політичної «поточки», яка щодня заповнює новинні ефіри.

    Дивно чути від деяких нібито начитаних співвітчизників, що це «лише» «внутрішньоцерковна справа» і «малоцікава» світському суспільству.

    Це так, як не бачити в російських серіалах пропаганди «русского міра», або їздити в Москву на футбол, бо «спорт внє політікі».

    Читайте та дивіться матеріали «Главкому»: 

    Джерело: блог Сергія Тарана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    церква релігія православна церква томос
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