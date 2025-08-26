Трамп закликає Ізраїль завершити війну з ХАМАС

Трамп зазначив, що конфлікт «має закінчитися якнайшвидше» через «голод та інші проблеми, гірші за голод»

Заява Трампа про швидке врегулювання може бути пов'язана з планами Нетаньягу розширити наземну операцію на місто Газа

Президент США Дональд Трамп закликає Ізраїль швидко завершити військову операцію проти ХАМАС у секторі Газа, але при цьому продовжує підтримувати дії ізраїльської армії. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на слова Трампа, сказані ним під час зустрічі з президентом Південної Кореї, інформує «Главком».

Трамп зазначив, що конфлікт «має закінчитися якнайшвидше» через «голод та інші проблеми, гірші за голод», що призводять до загибелі людей. Він також згадав про «дуже серйозний дипломатичний тиск», який, на його думку, існує для припинення бойових дій.

Видання припускає, що заява Трампа про швидке врегулювання може бути пов'язана з планами прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу розширити наземну операцію на місто Газа. Трамп не уточнив, які саме дії США можуть бути в разі затягування війни, але висловив сподівання, що «протягом наступних двох-трьох тижнів» настане остаточний фінал.

Нагадаємо, 7 серпня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу підтвердив плани ЦАХАЛ взяти під контроль весь Сектор Гази. При цьому він зауважив, що мови про довгострокову окупацію палестинського анклаву немає – Ізраїль лише хоче знищити у Газі угруповання ХАМАС та передати анклав «під арабське управління».

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу презентував план із п’яти ключових принципів, які, на його думку, повинні привести до завершення війни в Гази та гарантувати безпеку країни. Раніше стало відомо, що ізраїльська армія планує перемістити мирних жителів із північних районів міста Газа на південь анклаву напередодні масштабного наступу.

13 серпня начальник Генштабу армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір схвалив загальний план майбутньої широкомасштабної операції в Газі. Повідомлялося, що її головною метою є встановлення контролю над містом Газа.