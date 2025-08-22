Головна Країна Суспільство
Польща почала депортацію українців, затриманих на концерті Макса Коржа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Польща оштрафувала 18-річну українку, яка була на концерті, на 2 тис. злотих та депортувала з країни

Польська влада почала депортувати громадян України, яких було затримано після концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Одна з українок розповіла, що її депортували 18 серпня, а польські правоохоронці навіть не дали зібрати речей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Gazeta Wyborcha.

Повідомляється, що однією із депортованих виявилася 18-річна Ангеліна з Дніпра, яка приїхала до Польщі в лютому 2022 року. За словами українки, у Польщі вона «почала все з нуля». Оселилася з бабусею в містечку Прушкув, що поблизу Варшави, навчалася в професійно-технічному училищі й працювала в інтернет-магазині.

«Я ніколи не уявляла, що похід на концерт закінчиться для мене так драматично. За мною прийшли о 6-й годині ранку. Мені навіть не дозволили взяти речі. Мене забрали та депортували до України. Також на п’ять років заборонили в'їзд до Шенгенської зони», – розповіла Ангеліна.

За словами дівчини, охорона затримала її після стрибка з трибуни на поле стадіону, яке вона назвала «імпульсивним рішенням». Потім Ангеліну тримали в камері у приміщенні підвалу стадіону, де відбувався концерт. Вона також каже, що її оштрафували на 2 тис. злотих (близько 22 тис. грн), хоча, на її переконання, вона «нічого поганого не зробила».

Нагадаємо, Польща депортує 63 учасників заворушень, що сталися під час концерту білоруського репера Макса Коржа у Варшаві. Серед них – 57 громадян України.

Виступ Макса Коржа відбувся 9 серпня на Національному стадіоні імені Казімежа Гурського у Варшаві. Частина глядачів порушила правила, перестрибнувши через бар’єри на поле стадіону. Охорона намагалася їх зупинити. У натовпі також запалювали фаєри. Крім того, один із відвідувачів розгорнув прапор УПА з тризубом, а інший – синьо-жовтий стяг із символом «Ідея нація».

До слова, уряд Польщі поступово припинить діяльність притулків для біженців з України.

