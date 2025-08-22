Український плавець Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів

Медаль Шеремети стала для юніорської збірної першою на чемпіонаті світу-2025 з плавання

Український плавець Нікіта Шеремет виборов золоту медаль на юніорському чемпіонаті світу з плавання, який проходить у румунському Отопені, передає «Главком».

Він переміг у фіналі дистанції 50 метрів вільним стилем із результатом 21.99 секунди, випередивши британця Джейкоба Міллза на 0.03 секунди.

Шлях до фіналу Шеремет розпочав із перемоги у кваліфікації, де оновив національний рекорд. У півфіналі він повторив юніорський світовий рекорд — 21.75 сек, однак у фіналі цей результат не перевершив. Саме Шеремет став найшвидшим і здобув перше «золото» для юніорської збірної України на чемпіонаті світу-2025.

Це перша перемога України на дистанції 50 м вільним стилем із 2019 року, коли золото здобув Владислав Бухов.

🇺🇦 ВІТАЄМО НАШИХ👏



🏊‍♂️🥇 50 метрів за 21.99 сек – український плавець Нікіта Шеремет став чемпіоном світу серед юніорів!



Це перша медаль для України на юніорському ЧС з плавання і перша особиста для самого Шеремета.



🇺🇦 СЛАВА УКРАЇНІ❗️ pic.twitter.com/ciz08gtjyI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2025

Наступний старт Нікіти – кваліфікація на 100 м вільним стилем, яка відбудеться в суботу, 23 серпня.

До слова, Україна здобула першу медаль на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів, що проходить у словацькому місті Шаморін.

Нікіта Шеремет здобув срібло на дистанції 50 м вільним стилем.

Українець фінішував другим з результатом 22.17 секунди. Золото з перевагою у 0.03 сек. виборов Таюс Юска з Литви (22.14 с). Бронзовим призером став іспанець Лука Хук ле Генедал (22.28 с).