Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Деякі домогосподарства отримають майже по 20 тис грн: на що їх можна витратити

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
Деякі домогосподарства отримають майже по 20 тис грн: на що їх можна витратити
Деяким виплатять кошти на проходження опалювального сезону
фото: glavcom.ua

Міжнародні донори, серед яких США, ЄС, Німеччина, Велика Британія, Норвегія та Швейцарія, пообіцяли майже 3,5 млрд грн

Домогосподарства у прифронтових регіонах України отримають по 19,4 тис. грн допомоги на закупівлю твердого палива під час проходження опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

За словами заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук, міжнародні донори, серед яких США, ЄС, Німеччина, Велика Британія, Норвегія та Швейцарія, пообіцяли майже 3,5 млрд грн. Ці гроші будуть виплачені домогосподарствам, що відповідають певним критеріям вразливості, у розмірі 19 400 грн на сім'ю за весь опалювальний період.

Зазначається, що протягом двох років Мінсоцполітики за підтримки Агентства ООН у справах біженців виплачує додаткову підтримку родинам з-поміж отримувачів пільг та субсидій, котрі обігрівають своє житло дровами чи вугіллям. Це стало суттєвою допомогою для родин, які потребують додаткової підтримки та перебувають у складних життєвих обставинах.

«Однак, минулого року, через певні технічні труднощі частина родин не отримала виплати від УВКБ ООН. Щоб своєчасно забезпечити родини паливом, необхідно якомога швидше запустити програми додаткової підтримки за рахунок донорів», – додали у відомстві. 

Раніше в Міненерго прокоментували готовність України до опалювального сезону попри обстріли РФ. Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник зазначив, що Україна впевнено готується до опалювального сезону, маючи достатньо ресурсів і потужностей для забезпечення стабільної роботи енергосистеми попри постійні масовані обстріли з боку ворога, що спрямовані на підрив енергетичної інфраструктури.

Варто додати, що допоможе підготуватись Україні до зими Норвегія. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що між країнами є конкретні домовленості.

Читайте також:

Теги: Міненерго гроші гуманітарна допомога опалювальний сезон Україна Норвегія Швейцарія Німеччина житло президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заяви Трампа. Склянка напівповна чи напівпорожня?
Заяви Трампа. Склянка напівповна чи напівпорожня?
15 липня, 09:04
Все, що зараз робить Трамп націлене не стільки на Росію, скільки на Китай
«Прискорений» ультиматум Трампа. Чого очікувати
29 липня, 09:07
28 липня – Всесвітній день боротьби з гепатитом
28 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 липня, 00:01
Пасажири мають звикати до затримок авіарейсів
Літо для мільйонів авіапасажирів може стати кошмаром – пояснення FT
14 липня, 21:45
За словами Кислиці, Путін хоче примусити Україну до капітуляції
Путін хоче зустрітися з Зеленським, але тільки після капітуляції України
12 липня, 20:32
Нові ракети до ППО Patriot вже надходять до України
Ракети для комплексів Patriot вже постачаються до України – Трамп
16 липня, 06:58
Трамп відзначив, що його адміністрація «дуже близька» до торгових угод з Індією та ЄС
Трамп має намір запровадити єдиний тариф у 10-15% для 150 країн
17 липня, 09:03
Кабмін полегшив процедуру відновлення елементів газотранспортної системи та ліній електропередач
Уряд спростив відновлення об’єктів енергетичної та газотранспортної інфраструктури
28 липня, 13:02
У Європі Копенгаген та Будапешт – єдині два міста, де витрати на комунальні послуги знизилися у перерахунку на євро
Скільки коштують комунальні послуги в Європі у 2025 році
25 липня, 08:07

Особисті фінанси

Деякі домогосподарства отримають майже по 20 тис грн: на що їх можна витратити
Деякі домогосподарства отримають майже по 20 тис грн: на що їх можна витратити
Програма єОселя: названо категорії українців, які отримали дешеві кредити на житло від держави
Програма єОселя: названо категорії українців, які отримали дешеві кредити на житло від держави
Кабмін погодив законопроєкт про пільги для постраждалих учасників Революції гідності
Кабмін погодив законопроєкт про пільги для постраждалих учасників Революції гідності
Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно отримати ліки: подробиці
Ветерани та ветеранки можуть безкоштовно отримати ліки: подробиці
Деякі категорії пенсіонерів можуть не платити за комуналку: хто може отримати пільгу
Деякі категорії пенсіонерів можуть не платити за комуналку: хто може отримати пільгу
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса
В Україні різко здешевшав популярний вид м'яса

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
274K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 серпня 2025
24K
Нові обласні прокурори: названа трійка найзаможніших
13K
Нові санкції. Коханка гравця московського «Динамо» з подругою не змогли скупитися у паризькому бутіку
3556
В одній із областей буде пустеля. Науковиця розповіла, як до 2050-го року в Україні зміниться клімат
2587
Сенатор Грем пояснив, чому Україна має поступитися територіями Росії

Новини

Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
Сьогодні, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
Сьогодні, 01:26
ЗСУ звільнили село на Сумщині – Генштаб
Вчора, 11:15
«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
8 серпня, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
8 серпня, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8 серпня, 01:24

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua