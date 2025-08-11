Деякі домогосподарства отримають майже по 20 тис грн: на що їх можна витратити

Міжнародні донори, серед яких США, ЄС, Німеччина, Велика Британія, Норвегія та Швейцарія, пообіцяли майже 3,5 млрд грн

Домогосподарства у прифронтових регіонах України отримають по 19,4 тис. грн допомоги на закупівлю твердого палива під час проходження опалювального сезону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності.

За словами заступниці керівника Офісу президента України Ірини Верещук, міжнародні донори, серед яких США, ЄС, Німеччина, Велика Британія, Норвегія та Швейцарія, пообіцяли майже 3,5 млрд грн. Ці гроші будуть виплачені домогосподарствам, що відповідають певним критеріям вразливості, у розмірі 19 400 грн на сім'ю за весь опалювальний період.

Зазначається, що протягом двох років Мінсоцполітики за підтримки Агентства ООН у справах біженців виплачує додаткову підтримку родинам з-поміж отримувачів пільг та субсидій, котрі обігрівають своє житло дровами чи вугіллям. Це стало суттєвою допомогою для родин, які потребують додаткової підтримки та перебувають у складних життєвих обставинах.

«Однак, минулого року, через певні технічні труднощі частина родин не отримала виплати від УВКБ ООН. Щоб своєчасно забезпечити родини паливом, необхідно якомога швидше запустити програми додаткової підтримки за рахунок донорів», – додали у відомстві.

Раніше в Міненерго прокоментували готовність України до опалювального сезону попри обстріли РФ. Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник зазначив, що Україна впевнено готується до опалювального сезону, маючи достатньо ресурсів і потужностей для забезпечення стабільної роботи енергосистеми попри постійні масовані обстріли з боку ворога, що спрямовані на підрив енергетичної інфраструктури.

Варто додати, що допоможе підготуватись Україні до зими Норвегія. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що між країнами є конкретні домовленості.