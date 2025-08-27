Головна Думки вголос Сергій Фурса
Польща ще жалкуватиме, що ображала українців

Польська ненависть до українців відправляє їх шляхом Орбана?

Поляки продовжують сходити з розуму, посилюючи на рівні влади антиукраїнську риторику. Питання лише в тому, що це не тільки неприємно для нас, а особливо для українських біженців у Польщі, а супер негативно для самої Польщі. Для її економіки.

Шабаш популістів у Варшаві став можливим завдяки польському економічному диву. Яке дійсно диво. І дуже економічне. Польща, що була бідною країною у 80-і, наздогнала по рівні ВВП на душу населення Японію. Якщо про таке комусь розповіли б у кінці 80-х, то, певно, людину б відправили у психлікарню. Але зараз то факт. І от у цього польського економічного дива є три складових. Певно, є більше. Але в основі лежать саме три базові речі.

Перше – це реформи Бальцеровича і Валенси. Те, що так і не змогли зробити в Україні, але зробили в Польщі. За що самі поляки досі ненавидять і Бальцеровича і його команду, а Валенсу не обрали на виборах, бо нікому не подобається шокова терапія. Подобаються результати, так. Але лікарів все рівно не люблять.

Друге – це вступ в ЄС і гроші ЄС. Це і відкриті ринки і мільярди доларів дотацій.

І третє – це українці, що відправлялись і відправляються до Польщі за кращим життям.

Звісно, вплив цих трьох компонентів різний. І українці вплинули набагато менше, ніж гроші ЄС чи дії Бальцеровича. Проте починаючи з 2017 року, коли стартував безвіз, польська економіка почала отримувати шалену конкурентну перевагу від українських заробітчан. Що сталось? Стався безвіз. Який не тільки дозволив українцям літати на каву у Відень, але й дав можливість легально, протягом 90 днів працювати у Польщі. Як результат, на ринку Польщі, яка сама значно постраждала від відтоку людей у 90-ї, з явилась значна пропозиція робочої сили. Що дуже позитивно вплинуло на економіку.

Звісно, на цьому місці мають з явитись польські шовіністи і почати розповідати про міграцію і як це шкодить. Але фішка у тому, що міграція згідно абсолютно всіх досліджень економістів є позитивним фактором для економіки. Що стримує інфляцію. І приводить до більш стрімкого зростання ВВП. Більше того, абсолютно не шкодить місцевому населенню, яке також виграє. Навіть найбідніші. І це не думка. Це факт, підтверджений дослідженнями. Так само як дослідження підтверджують, що незважаючи на страшні картинки, міграція навіть не приводить до зростання злочинності. І це в тому числі до питання численних повідомлень польських правив про українців, які щось не те роблять у Польщі. Просто коли щось не те робить поляк, то це не стає новиною А коли українець – про це треба голосно кричати. І звісно коли є мільйони людей, частина з них виявляється не дуже доброю, хтось потрапляє у халепу, а хтось чинить злочини. Але це питання фокусу. Виключно.

Так от, навіть до повномасштабного вторгнення українські заробітчани, що 90 днів працювали у Польщі, а 90 днів потім лежали на дивані вдома, значно допомагали польський економіці. Що вже сказати про приплив людей після 2022 року. Які приїжджали. Влаштовувались на роботу. Споживали. Відкривали бізнес. Дуже активно відкривали бізнес. Навіть хрестоматійний приклад українців на дорогих авто, через яких поляки начебто ненавидять всіх українців (заздрять, чи що) – це приклад людей, які витрачають шалені гроші у Польщі. Що, звісно, дуже корисно для економіки самої Польщі.

Що буде, якщо українцям продовжать створювати погані умови у Польщі. Вони просто поїдуть далі. Може хтось повернеться в Україну. Звісно. Але більшість поїде. Особливо та частина дуже мобільних українців, що працює віддалено і осіли у Варшаві і інших польських містах на початку повномасштабного вторгнення. Вони просто переїдуть.

Хто від цього постраждає? Сама Польща. Бо якщо приток українців допомагає польський економіці, то їх відток буде згубним. А мігранти економіці потрібні. Але чи приїдуть інші мігранти в Польщу, враховуючи великий рівень расизму і шовінізму у польському суспільстві? Питання риторичне. Якщо вам не подобаються українці, які з вами однієї віри, одного кольору шкіри і говорять майже такою ж мовою, то навряд чи ви здатні переварити африканців чи азійців. А це означає, що ваша економіка почне задихатися. А це в свою чергу означає, що польське диво перестане дивувати.

Тому атакуючи українців Польща атакує в першу чергу себе. Українці поїдуть, а проблеми лишаться. І їх стане більше. І тому коли новий президент Польщі так багато уваги приділяє питанню історії, то йому краще вивчити саму новітню історію і приклад Орбана.

Чому шлях Орбана? Бо угорці були лідерами реформ в 90-і. І, звісно, найзаможнішою країною колишнього радянського блоку. Але потім до влади дорвався корупціонер і популіст Орбан. І воно якось завжди так складається, що якщо ти популіст, то ти ще й корупціонер. Як пороблено. І тепер Угорщина найбідніша країна ЄС. Схоже, поляки можуть повторити цей шлях.

Здається колись Україна і Польща обрали ідеальний варіант. Ми пробачаємо і просимо пробачення. За все, що було у минулому. А там було багато всякого. Але чомусь поляки вирішили, що їм то не підходить. Що ж, це їх вибір. Дорослі ж люди…

Чи виграє від цього Україна? Зараз – тільки якщо частина українців повернеться в Україну. Поки триває війна – навряд чи ми можемо розраховувати на значне повернення. Після – можливо частина й повернеться. А довгостроково – ми приречені на боротьбу з Польщею за трудових мігрантів. І така неадекватна Польща створює нам більше можливостей. Бо ми можемо бути більш привабливою країною. Але тут вже питання, щоб на арену не вийшли наші доморощені популісти. А це вже інше дуже болюче питання.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
