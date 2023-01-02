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Сергій Борщевський Письменник, дипломат, експерт Центру дослідження Росії

Деокупація Криму. Необхідне уточнення до заяви Таміли Ташевої

glavcom.ua
Всі роки незалежності України Крим був для нашої держави джерелом нестабільності
фото з відкритих джерел

Україна має право всіма законними способами боронити свій суверенітет і територіальну цілісність

Днями представник Президента України в Криму Таміла Ташева заявила, що після деокупації півострова з нього будуть законно видворені громадяни РФ, які туди «понаїхали». За її словами, йдеться про тих, які не є кримчанами, які тимчасово проживають на території Криму, і тому їхнє видворення – цілком законний процес.

Як і слід було чекати, на новину відгукнулися ЗМІ країни-агресора. «Українська влада вирішила вигнати росіян з Криму» – під таким маніпулятивним (оскільки пані Ташева говорить не про росіян, а про громадян РФ) заголовком відреагували, поширивши свою брехню по світу, NEWS.ru. «Плани України на Крим: представник Зеленського зібралася виганяти росіян», – озвалася URA.ru. І таке інше.

Брехню ще не підхопили підлеглі Сєргєя Лаврова, але можна очікувати, що Небензя із Захаровою її озвучать. В кожному разі на сторінці МЗС Росії вже можна прочитати витяги зі статті на тему «Українська криза та новий світовий порядок» у відомчому журналі «Международная жизнь» представника окупаційної влади півострова, «заступника голови» маріонеткового «уряду» Криму Георгія Мурадова.

А тепер про головне. Відповідно до міжнародного права, Україна має право всіма законними способами боронити свій суверенітет і територіальну цілісність. Всі роки незалежності України Крим був для нашої держави джерелом нестабільності. І справжня деокупація півострова повинна передбачати не тільки звільнення його від окупаційного війська та вигнання громадян країни-окупанта, а й ліквідацію – раз і назавжди – тих загроз, які зрештою спричинилися до окупації.

Йдеться, зокрема, про філії російських навчальних закладів, які задовго до окупації – з кінця 1990-х років почали створюватися на півострові за потурання тодішньої української влади, а отже про викладачів і випускників цих закладів. Йдеться про численні храми та монастирі, підпорядковані московській патріархії, а отже про пов'язаних з цими осередками «русского міра» осіб. Йдеться про військових пенсіонерів Чорноморського флоту, які впродовж років осідали в Криму. Всі вони ніколи більше не повинні бути дестабілізуючим фактором.

І, нарешті, українській владі варто продумати питання про створення в Криму військово-морської бази НАТО як внеску України при вступі до Альянсу.

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Теги: Крим криза Україна влада суверенітет звільнення деокупація росіяни

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