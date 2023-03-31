Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків

В одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі

Російські війська вчора пізно ввечері, 30 березня, завдали ракетних ударів по Харкову.

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Харківська обласна прокуратура опублікувала відео наслідків удару.

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Повідомляється, що окупанти випустили по місту шість ракет С-300 з боку російського Білгорода. За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих.

Зауважимо, у деяких областях України лунала повітряна тривога, а саме у Чернігівській, Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Тривогу почали оголошувати о 21:40.

Причиною вечірньої повітряної тривоги у деяких областях України стала загроза пуску БпЛА з північного напрямку, а саме провели запуск БпЛА типу Shahed-136.