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Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Обстріли Харкова: опубліковано відео наслідків
фото з вільних джерел

В одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі

Російські війська вчора пізно ввечері, 30 березня, завдали ракетних ударів по Харкову.

Харківська обласна прокуратура опублікувала відео наслідків удару.

Повідомляється, що окупанти випустили по місту шість ракет С-300 з боку російського Білгорода. За попередньою інформацією, внаслідок ракетних ударів в одному з районів міста пошкоджено приватні будинки та два цивільні автомобілі. На щастя, внаслідок обстрілу обійшлося без потерпілих.

Зауважимо, у деяких областях України лунала повітряна тривога, а саме у Чернігівській, Київській, Сумській, Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій. Тривогу почали оголошувати о 21:40.

Причиною вечірньої повітряної тривоги у деяких областях України стала загроза пуску БпЛА з північного напрямку, а саме провели запуск БпЛА типу Shahed-136.

Теги: відео Харків обстріл війна

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