Росіяни скинули авіабомбу на Сумщину: є постраждалі (фото)

Внаслідок атаки пошкоджено будинки та газопровід

Окупанти здійснили авіаудар по Сумщині керованою авіаційною бомбою. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

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«Ворог продовжує обстрілювати Білопілля на Сумщині. Ворог намагається випробовувати нову тактику обстрілів України на цивільних. Типовий тероризм держави-терориста», – йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу сталося загорання господарчої споруди, також пошкоджено два приватні будинки, вуличний газопровід низького тиску, двохповерховий багатоквартирний житловий будинок.

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Постраждала одна людина.

До слова, триває 398-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут, Авдіївку та Мар’їнку. Підрозділами Сил оборони України відбито 62 атаки противника на зазначених напрямках.