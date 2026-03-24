Ігор Семиволос Директор Центру Близькосхідних досліджень НАНУ

Трамп та Іран. Зараз ми бачимо початок великого торгу і Україна тут – не спостерігач

Іран, Трамп і нафта: що стоїть за «переговорами»
Дипломатичний прорив чи чергова ілюзія заради нафторинку?

Раптове повідомлення Дональда Трампа про переговори з Тегераном та синхронні витоки з ізраїльських джерел щодо постаті Мохаммада-Багера Галібафа поставили перед аналітиками фундаментальне питання: ми спостерігаємо реальний дипломатичний прорив чи чергову ілюзію, покликану заспокоїти нафтові ринки?

Щоб зрозуміти суть гри, варто вийти за межі офіційних спростувань і зазирнути в архітектуру іранської влади, яка зараз переживає найбільш турбулентний період за останні десятиліття.

Голова іранського парламенту Галібаф не є типовим теократичним апаратником. Це людина системи, але з виразним технократичним профілем. Він генерал КВІР часів ірако-іранської війни, отже має силовий ресурс. Він був шефом поліції та мером Тегерана протягом 12 років (адміністративний досвід). Його заяви в Давосі про непотрібність ядерної зброї для ісламу та критика заперечення Голокосту свідчать про те, що він розглядає ідеологію не як догму, а як інструмент.

Для Вашингтона Галібаф – ідеальна «упаковка». Трампу потрібен партнер, якого можна продати американському виборцю як «прагматика, з яким можна домовитись», на противагу «безумним фанатикам».

Питання про роль Галібафа неможливе без відповіді на інше: що сталося з Моджтабою Хаменеї? Відсутність будь-якого сигналу від новопризначеного Верховного лідера протягом трьох тижнів в умовах екзистенційної кризи – поведінка нераціональна. Можна виділити три сценарії:

  1. Повна недієздатність або смерть: Іран керується колективним органом (КВІР, Рада з доцільності, Парламент). Галібаф у цьому сценарії – не просто переговорник, а головний претендент на лідерство. Його контакти з США – це інвестиція у власне майбутнє та запит на американський нейтралітет.
  2. Часткова дієздатність: Моджтаба санкціонував певні кроки, але не може з'явитися публічно. Галібаф діє як уповноважений посередник з мандатом, але без права фінального підпису.
  3. Свідоме приховування: Використання невизначеності як ресурсу для маневру. Однак три тижні мовчання роблять цей варіант найменш імовірним. Більшість непрямих ознак вказують на перший або другий сценарій. А це означає, що єдиного центру прийняття рішень в Ірані зараз не існує.

Офіційне спростування Галібафа щодо переговорів не повинно вводити в оману. В іранській політичній культурі публічне заперечення контактів є частиною самих контактів. Це протокол безпеки: ніхто не визнає діалог з «Великим Сатаною», поки не зможе презентувати результат як перемогу. Згадайте Оманський канал 2013 року – таємні перемовини тривали місяцями під канонаду офіційних заперечень.

Для Трампа «підсвічування» Галібафа – це підготовка до угоди (deal). Якщо він хоче виходу з конфлікту без публічної капітуляції, йому потрібен прийнятний партнер. З іншого боку, ізраїльський витік про ці контакти може бути як правдою, так і спробою «спалити» цей канал, зробивши його публічним і тим самим ускладнивши маневр для обох сторін. Незважаючи на оптимізм Трампа, фундаментальні проблеми залишаються.

По-перше, це горезвісний ядерний фактор. 440 кг збагаченого урану нікуди не зникли. Будь-яка угода без вирішення цього питання буде неприйнятною для Ізраїлю та американських «яструбів».

По-друге, це внутрішня нестабільність. Якщо Галібаф лише претендент, будь-яка його домовленість може бути саботована КВІР у процесі боротьби за владу.

Ймовірність «заморозки» конфлікту (припинення активних ударів через виснаження) на мою думку оцінюється десь у 50-60%. Це, як ви розумієте, не мир, а тактична пауза. Ймовірність повноцінної угоди з вирішенням питань Ормузу та ядерної програми значно нижча – лише 20-25%.

Справжня зміна режиму через повстання, на яку розраховували раніше, зараз виглядає найменш імовірною (менше 10%). Іранська система демонструє здатність до силового утримання контролю навіть у стані паралічу верхівки. Припускаю, що для внутрішньополітичних подій в Ірані зупинення війни буде лише початком кризи. Але це окрема тема.

Отже, питання «навіщо підсвічувати Галібафа зараз» залишається найважливішим. Схоже, ми бачимо початок великого торгу, де ставкою є не лише ціна на нафту, а й архітектура всього Близького Сходу в епоху після Хаменеї. І Україна в цьому торзі – не спостерігач.

Читайте також:

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Читайте також

Іранська війна – перші переможці та програвші
Іранська війна – перші переможці та програвші
11 березня, 15:03
Військові дії не є разовою акцією відплати за ранкові удари Ізраїлю та США
Іран оголосив кінцеву мету війни проти Ізраїлю та США
28 лютого, 13:26
За словами німецького канцлера, Трамп має посилити тиск на Росію
Мерц закликав Трампа посилити тиск на Путіна
4 березня, 00:41
Щерба є послом України в ПАР
Скорбота за аятолою Хаменеї: посол України жорстко відповів Ірану
4 березня, 12:55
Пентагон визнав неефективність ППО проти іранських дронів
Іранські дрони змусили США переглянути систему протиповітряної оборони
12 березня, 16:39
Трамп закликав США переглянути членство в НАТО
Трамп закликав США переглянути членство в НАТО
18 березня, 01:29
Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю
Голова контртерористичного центру США звільнився через війну в Ірані: деталі
18 березня, 01:57
Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту
Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту
20 березня, 09:51
З початку війни проти Ірану Сполучені Штати та Ізраїль завдали понад 16 тис. ударів по цілях іранського режиму
Ізраїль оголосив про масштабні удари по інфраструктурі Тегерана
Вчора, 07:23

Ігор Семиволос

Трамп та Іран. Зараз ми бачимо початок великого торгу і Україна тут – не спостерігач
Трамп та Іран. Зараз ми бачимо початок великого торгу і Україна тут – не спостерігач
Трамп у глухому куті: чим обернеться ультиматум, висунутий Ірану
Трамп у глухому куті: чим обернеться ультиматум, висунутий Ірану
Чи зможе Трамп вийти з війни за декілька тижнів?
Чи зможе Трамп вийти з війни за декілька тижнів?
Чотири дилеми Заходу в Ірані та вікно можливостей для України
Чотири дилеми Заходу в Ірані та вікно можливостей для України
Заява Трампа про дрони грає на користь України. І ось чому
Заява Трампа про дрони грає на користь України. І ось чому
«Сирійський сценарій» для Ірану. Опозиція подає сигнали з в'язниці
«Сирійський сценарій» для Ірану. Опозиція подає сигнали з в'язниці

Новини

Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Сьогодні, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Сьогодні, 14:29
Справа «Північних потоків» набуває екзотичного забарвлення через новий позов проти українця 
Сьогодні, 09:21
В Україні місцями дощитиме: погода на 24 березня
Сьогодні, 05:59
Усик і Буткевич закликали Шевченка пожиттєво усунути скандального арбітра
Вчора, 14:58
Віцечемпіон України відправив у відставку головного тренера
Вчора, 12:53

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
