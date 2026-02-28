Іран оголосив кінцеву мету війни проти Ізраїлю та США

Військові дії не є разовою акцією відплати за ранкові удари Ізраїлю та США

Командування іранських сил назвало пріоритетні цілі для атак

Корпус вартових ісламської революції виступив із офіційною заявою щодо ескалації на Близькому Сході. Командування іранських сил стверджує, що поточні ракетні атаки є лише початком тривалої кампанії, метою якої є повне витіснення США з регіону та знищення військового потенціалу Ізраїлю. Про це повідомляє «Главком» з посиланянням на aljazeera.

Іранське військове керівництво обрало максимально безкомпромісну риторику. У повідомленні Корпусу вартових ісламської революції зазначається, що військові дії не є разовою акцією відплати за ранкові удари Ізраїлю та США.

«Ця операція триватиме невпинно, доки ворог не буде остаточно розгромлений», – йдеться в повідомленні.

Командування іранських сил підтвердило, що географія конфлікту не обмежується лише кордонами Ізраїлю. Усі американські активи в регіоні – від логістичних центрів у Кувейті до авіабаз у Катарі – офіційно визнані «законними цілями» для іранської армії. Це пояснює нещодавні повідомлення про вибухи в Досі, Дубаї та біля штаб-квартири 5-го флоту США в Бахрейні.

Як відомо, унаслідок масованого балістичного обстрілу з боку Ірану на півночі Ізраїлю зафіксовано перше поранення серед цивільного населення. Медичні служби працюють у посиленому режимі, надаючи допомогу десяткам людей, які постраждали як безпосередньо від ударів, так і внаслідок паніки під час тривоги.

Нагадаємо, Іран завдав удару балістичними ракетами по логістичному об’єкту Військово-морських сил США в Бахрейні. Йдеться про сервісний центр П’ятого флоту США, розташований у Перській затоці.

Бахрейн заявив, що ракетного удару зазнав сервісний центр United States Fifth Fleet, який базується в країні та відповідає за операції США в Перській затоці. Повідомляється про повітряну тривогу та вибухи. На тлі атаки Катар, Кувейт та ОАЕ закрили свій повітряний простір для цивільних польотів. В Абу-Дабі повідомили про перехоплення іранських ракет та вибухи. У регіоні фіксують масові затримки та скасування рейсів.

Як відомо, ситуація в регіоні стрімко переросла у повномасштабний воєнний конфлікт. Після ранкових спільних ударів США та Ізраїлю по Тегерану, Іран розпочав масовану відплату, цілячи по американських військових базах у країнах Перської затоки. Повідомляється про вибухи в столицях Катару та ОАЕ.

Ракети було випущено по Катару, Бахрейну, Кувейту та ОАЕ.