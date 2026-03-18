Голова контртерористичного центру США звільнився через війну в Ірані: деталі

Директор Національного центру боротьби з тероризмом Джо Кент перед відставкою зустрівся з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом

Директор Національного центру боротьби з тероризмом Джо Кент офіційно подав заяву про відставку після особистої зустрічі з віцепрезидентом Джей Ді Венсом. Як повідомляють джерела в Білому домі, посадовець розвідки наважився на цей крок через принципове занепокоєння ходом військової операції США проти Ірану. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Зустріч, у якій також брала участь директорка Національної розвідки Тулсі Габбард, відбулася за день до публічного оприлюднення позиції Кента. За наявною інформацією, віцепрезидент Венс радив Кенту обговорити це рішення з головою апарату Трампа Сьюзі Вайлз перед тим, як робити офіційні заяви. Кент дослухався до поради, проте його позиція залишилася незмінною, що призвело до відкритого розриву з адміністрацією.

У своєму публічному листі Джо Кент різко розкритикував підстави для початку бойових дій. Він стверджує, що Іран не становив безпосередньої загрози для Сполучених Штатів, а рішення про удари було прийнято під зовнішнім тиском та через маніпуляції інформаційним простором. Посадовець провів паралелі з подіями перед початком війни в Іраку, застерігаючи від повторення історичних помилок, які коштували життя тисячам американців. Кент наголосив, що не може підтримувати війну, яка, на його переконання, не служить інтересам народу США.

Реакція Білого дому була миттєвою та жорсткою. Прессекретарка Кароліна Лівітт спростувала твердження Кента, наполягаючи на наявності реальної загрози, яка вимагала військової відповіді. Ситуація є особливо резонансною, оскільки і Венс, і Габбард, і сам Кент раніше були відомі своїми антиінтервенційними поглядами, проте нинішня криза навколо Ірану внесла розкол у цю групу однодумців.

Раніше видання Axios із посиланням на неназваного американського чиновника повідомило, що між спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та міністром закордонних справ Ірану Аббасом Аракчі нібито відновилися прямі контакти.