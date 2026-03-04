Мерц закликав Трампа посилити тиск на Путіна

Мерц виступив за розширення переговорного формату між США, Україною та Росією із залученням європейських країн

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні заявив, що закликав американського лідера посилити тиск на Росію та її очільника Володимира Путіна для закінчення війни в Україні, пише «Главком».

«Росія тягне час і, роблячи це, діє проти волі американського президента. Сьогодні я закликав до посилення тиску на Москву», – сказав Мерц.

За словами канцлера, нинішня позиція Кремля свідчить про слабкість. Він також виступив за розширення переговорного формату між США, Україною та Росією із залученням європейських країн.

«Лише коли Вашингтон знову посилить тиск на Росію, президент Путін буде готовий до поступок», – зазначив Мерц.

Канцлер додав, що без участі Європейського Союзу та близьких партнерів, зокрема Великої Британії, досягти стійкої мирної угоди буде неможливо.

Як зазначає The Washington Post, президент США Дональд Трамп продовжує намагатися вмовити російського диктатора Володимира Путіна припинити війну, спрямовану на знищення української державності.

Водночас він припускається двох великих помилок щодо Росії, вважаючи її армію «непереможною» і закликаючи Захід готуватися до підготовки потенційного конфлікту з Росією замість того, щоб допомогти Україні виснажити російську армію та економіку.