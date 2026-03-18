Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп закликав США переглянути членство в НАТО

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
фото: AP

Також Лональд Трамп розкритикував союзників США за те, що вони не допомогають у війні з Іраном

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні переглянути своє членство в НАТО, передає «Главком».

Трамп сказав, що варто подумати над членством в НАТО та розкритикував союзників США за відмову в його проханнях про допомогу. Звертаючись до журналістів у Білому домі, Трамп заявив, що Сполучені Штати не були зобов'язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну, нібито прирівнюючи війну там до війни в Ірані.

«Ми допомагали їм, а вони нам не допомагали, і я думаю, що це дуже погано для НАТО», – сказав Трамп.

Трамп заявив, що союзники по НАТО підтримують мету США зупинити отримання Іраном ядерної зброї, але вони неохоче втручаються у війну.

«Ніхто не хоче, щоб Іран мав ядерну програму, бо ці люди божевільні. Вони абсолютно божевільні, вони жорстокі та жорстокі», – сказав Трамп. «Усі з цим погоджуються, але вони не хочуть допомагати».

Він сказав, що США врахували це. «Ми, як Сполучені Штати, повинні пам’ятати про це, бо вважаємо це досить шокуючим», – сказав він. Але на запитання про те, чи будуть якісь наслідки для НАТО, Трамп відповів: «Ні, я просто думаю, що це не добре для партнерства, коли вони кажуть: «Те, що ви робите, – це чудова річ, але ми не збираємося допомагати»».

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. 

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

До слова, українські морські дрони Magura V5 продемонстрували приголомшливу ефективність на міжнародних навчаннях НАТО REPMUS 24, що проходили біля узбережжя Португалії. Під час моделювання бойової ситуації українські безпілотники змогли «потопити» великий ворожий корабель, роль якого виконував сучасний фрегат однієї з країн Альянсу

Теги: Дональд Трамп НАТО США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Дрони мають настільки просту конструкцію, що їх важко зупинити
Іран зберіг можливість виробляти Shahed попри удари США: секрет заводів розкрито
11 березня, 17:22
За оцінками експертів, іранські Shahed коштують $20-50 тис., тоді як українські дрони-перехоплювачі – ще дешевші
Трамп відкинув пропозицію України щодо захисту від «шахедів»: причина
10 березня, 15:21
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
Стогін про міжнародне право від тих, хто його знищив
3 березня, 08:35
У Нью-Йорку пройшов протест проти війни з Іраном
Американці протестують проти ударів США по Ірану
1 березня, 07:43
Білл Клінтон спростував провину у справі Епштейна
Експрезидент США Клінтон прокоментував у Конгресі зв’язки з Епштейном
27 лютого, 19:54
Прем’єрка Данії заявила про вибори через загострення ситуації довкола Гренландії
Прем'єрка Данії пояснила, чому вважає дострокові вибори доцільними
26 лютого, 18:17
Складні погодні умови можуть зберігатися щонайменше до 25 лютого, після чого очікується поступове послаблення шторму
Потужний зимовий шторм паралізував США: у кількох штатах транспортний колапс
23 лютого, 23:12
Президент Бразилії заявив, що Мадуро слід судити у Венесуелі, а не у США
Президент Бразилії заявив, що Мадуро слід судити у Венесуелі, а не у США
21 лютого, 00:10
Урядовці домовилися працювати над укладенням майбутньої енергетичної угоди
Шмигаль обговорив з міністром енергетики США постачання скрапленого газу
18 лютого, 22:10

Політика

Голова контртерористичного центру США звільнився через війну в Ірані: деталі
Голова контртерористичного центру США звільнився через війну в Ірані: деталі
Трамп збудував власну стратегію війни з Іраном всупереч реальності
Трамп збудував власну стратегію війни з Іраном всупереч реальності
Трамп закликав США переглянути членство в НАТО
Трамп закликав США переглянути членство в НАТО
Трамп планує використати війну в Україні для розколу альянсу Росії та Китаю
Трамп планує використати війну в Україні для розколу альянсу Росії та Китаю
ЗМІ: Євросоюз остаточно погодив кредит для України
ЗМІ: Євросоюз остаточно погодив кредит для України
WSJ: Росія намагається затягнути конфлікт між США та Іраном
WSJ: Росія намагається затягнути конфлікт між США та Іраном

Новини

Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25
В Україні без опадів: погода на 16 березня
16 березня, 05:59
В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
14 березня, 06:00

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua