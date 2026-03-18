Трамп закликав США переглянути членство в НАТО

Також Лональд Трамп розкритикував союзників США за те, що вони не допомогають у війні з Іраном

Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати повинні переглянути своє членство в НАТО, передає «Главком».

Трамп сказав, що варто подумати над членством в НАТО та розкритикував союзників США за відмову в його проханнях про допомогу. Звертаючись до журналістів у Білому домі, Трамп заявив, що Сполучені Штати не були зобов'язані допомагати, коли Росія вторглася в Україну, нібито прирівнюючи війну там до війни в Ірані.

«Ми допомагали їм, а вони нам не допомагали, і я думаю, що це дуже погано для НАТО», – сказав Трамп.

Трамп заявив, що союзники по НАТО підтримують мету США зупинити отримання Іраном ядерної зброї, але вони неохоче втручаються у війну.

«Ніхто не хоче, щоб Іран мав ядерну програму, бо ці люди божевільні. Вони абсолютно божевільні, вони жорстокі та жорстокі», – сказав Трамп. «Усі з цим погоджуються, але вони не хочуть допомагати».

Він сказав, що США врахували це. «Ми, як Сполучені Штати, повинні пам’ятати про це, бо вважаємо це досить шокуючим», – сказав він. Але на запитання про те, чи будуть якісь наслідки для НАТО, Трамп відповів: «Ні, я просто думаю, що це не добре для партнерства, коли вони кажуть: «Те, що ви робите, – це чудова річ, але ми не збираємося допомагати»».

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп попередив, що НАТО зіткнеться з «дуже поганим» майбутнім, якщо союзники США не допоможуть у забезпеченні безпеки Ормузької протоки.

«Цілком доречно, щоб люди, які є бенефіціарами протоки, допомогли переконатися, що там нічого поганого не станеться», – сказав Трамп.

