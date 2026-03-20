Віктор Андрусів Політичний та громадський діяч

Трамп між Іраном і Росією. Яка стратегія для України?

Війна з Іраном може закінчитись так же раптово, як і почалась
Іран і переговори по Україні

Судячи з останніх новин – переговірний трек планують знову відкрити. І це нехороші новини для нас. Два фактори дуже сильно грають проти нас: бардак з Іраном і європейське «хамство».

Постійні зміни цілей щодо Ірану не дозволяють Трампу і Нетаньяху прийти до якогось плану перемоги. Істерика Трампа щодо удару Ізраїля по газовим родовищам Ірану черговий раз доводить, що вони досі не знають що є перемогою в цій війні. Спочатку це було знищення керівництва, потім повалення режиму, потім знищення військової потужності, тепер сухопутне вилучення збагаченого урану. Невизначеність б'є по глобальній економіці, і паніка поступово стає реальністю.

Другий фактор – європейське «хамство». Те як європейці відшили Трампа щодо долучення до операції по Ірану, особливо заділо його самолюбство і виглядає хамством. І хоча справжня причина відмови скоріше їхня неспроможність, Трамп буде це все сприймати особисто і наслідки цього будуть дуже далекосяжні. Нагадаю, що Трамп по своїй суті ізоляціоніст і йому всі ці ООН і НАТО давно не зрозумілі. А тут ще й аргументів стало більше. Втім, нас цікавить тільки як це вплине на нашу війну.

На фоні наростаючої глобальної економічної кризи Трамп стоїть на роздоріжжі: або швидко закінчити війну в Ірані, або вернути в глобальну економіку Росію. Він насправді буде намагатись зробити і те, і те. Але поки з першим проблеми, він активізовує друге. І найближча зустріч наших переговірників буде дуже складною для нас.

На заваді залучення Росії в уяві Трампа стоїть «малий кусок землі Донбасу», і наша неготовність цим жертвувати. З одного боку глобальні ціни на нафту, з іншого 8000 кв. км землі. Тому він точно бачить швидкий шлях в тому, щоб дотиснути нас на мирну угоду. Тим більше, він вважає нашу війну проблемою Європи, а на фоні її «хамства» – він ще й впевнився у своїй правоті.

Які будуть наслідки, якщо ми не погодимось? Без угоди по Україні Трамп не може перейти до «братання з росіянами». Занадто багато вже було зроблено ним, і будь-які поступки росіянам без угоди – для нього є поразкою. Тому скоріше за все, він почне тиснути на нас і європейців, щоб ті тисли на нас, всім чим зможе від блокування зброї до тарифів, і погроз вийти з НАТО. Одним словом – буде дуже не солодко.

Наша стратегія у цій ситуації тільки одна – тягнути час. Справа в тому, що війна з Іраном може закінчитись так же раптово, як і почалась. І якщо це трапиться, то потреба в Росії для Трампа відпаде. Зрештою, він мусить спішити вилізти з цього бардака, бо в листопаді вибори до конгресу. І зустріти їх в такому хаосі точно буде для нього поразкою, за якою замаячить імпічмент.

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна переговори Іран Дональд Трамп росія путін Україна

