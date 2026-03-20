Іран знову атакував найбільший нафтопереробний завод Кувейту

Обійшлося без постраждалих

Нафтопереробний завод «Міна Аль-Ахмаді» у Кувейті знову зазнав атаки іранських безпілотників, що призвело до пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Також нафтопереробний завод зазнав пошкоджень у четвер.

У Кувейті повідомили, що в п’ятницю пожежники намагалися локалізувати займання, водночас обійшлося без постраждалих. Іранська атака відбулася в період, коли країна відзначала Ід аль-Фітр – свято завершення священного місяця Рамадан.

Водночас удар у п’ятницю стався на тлі посилення атак Ірану на енергетичні об’єкти в арабських країнах Перської затоки після того, як Ізраїль у середу завдав удару по великому морському газовому родовищу Південний Парс у Перській затоці.

Нагадаємо, Іран завдав ракетного удару по найбільшому в Ізраїлі нафтопереробному заводу у місті Хайфа. У передмістях після атаки були зафіксовані відключення електроенергії.

Зокрема, Іран атакував балістичними ракетами газовий комплекс у місті Рас-Лаффан у Катарі, який вважається найбільшим у світі об’єктом зі скрапленого природного газу.

Зауважимо, 20 березня ціни на нафту впали, оскільки провідні європейські країни та Японія запропонували об'єднати зусилля для забезпечення безпечного проходу кораблів через Ормузьку протоку, а США окреслили кроки щодо збільшення поставок нафти.