Іранські дрони змусили США переглянути систему протиповітряної оборони

Пентагон визнав, що традиційна оборона неефективна проти безпілотників

США змушені терміново переглядати систему протиповітряної оборони на Близькому Сході через атаки іранських дронів-камікадзе. За словами американських військових, традиційні системи ППО виявилися малоефективними проти масових запусків безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву колишнього командувача 5-го флоту США Кевіна Донегана.

За його словами, іранські дрони-камікадзе створили нову загрозу для американських військових баз у регіоні. Тисячі американських військових на Близькому Сході нині перебувають під ризиком атак безпілотників, проти яких традиційна протиракетна оборона працює неефективно.

За словами Донегана, класичні системи протиповітряної оборони були створені для боротьби з балістичними ракетами. Такі цілі летять високо і швидко, тому їх можуть перехоплювати системи Patriot або THAAD.

Однак дрони працюють за зовсім іншою логікою. Вони летять низько, повільно та часто запускаються великими групами. Саме така тактика перевантажує оборонні системи. Якщо групи дронів атакують хвилями, системи ППО змушені витрачати дорогі ракети на дешеві цілі. «Жодна система не вирішує проблему дронів самостійно», – заявив Донеган.

Окремою проблемою є економіка війни. За словами військових, перехоплення одного дрона ракетою може коштувати мільйони доларів, тоді як сам безпілотник коштує значно дешевше.

У Пентагоні називають це «математичною проблемою», оскільки така модель оборони важко витримує тривалі атаки. Серйозність загрози продемонструвала атака 1 березня, коли іранський безпілотник влучив у тактичний центр поблизу американської бази в Кувейті. Унаслідок удару загинули шестеро американських військових, ще десятки отримали поранення.

У відповідь Пентагон почав розгортати нові системи протидії безпілотникам. Серед них – лазерна зброя, дрони-перехоплювачі, а також спеціальні системи Coyote і Roadrunner. Також випробовуються дрони-перехоплювачі Merop, які призначені для знищення безпілотників на підльоті.

Нагадаємо, що оскільки війна в Ірані виходить за межі його кордонів, Україна направила дрони-перехоплювачі та команду експертів з дронів для захисту американських військових баз.