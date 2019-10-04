Крок Зеленського, який дозволить нормалізувати ситуцию в країні

Андрій Сенченко Лідер Всеукраїнського правозахисного руху «Сила права»

Андрій Сенченко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Затвердження поетапного плану реінтеграції Криму та Донбасу може врятувати ситуацію

Мовою оригіналу

В связи с реакцией украинского общества на формулу Штайнмайера и вольными трактовками на эту тему всех участников внутри- и внешнеполитических процессов, президенту Зеленскому достаточно сделать один шаг, который позволит нормализовать ситуцию в стране.

Необходимо решением РНБО Украины утвердить поэтапный план реинтеграции Крыма и Донбасса, основанный на тех гарантиях, которые президент давал обществу на брифинге 1 октября и руководителям депутатских фракций на встрече 2 октября.

Такой план должен четко зафиксировать содержание и очередность этапов реинтеграции временно оккупированных территорий и, по сути, установить «красные линии». Он станет директивой для МИДа, представителей Украины в Минске, в ПАСЕ и других международных форматах, а также основой для законодательной подготовки процесса реинтеграции.

Джерело: Обозреватель

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»