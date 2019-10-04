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    Думки вголос

    Крок Зеленського, який дозволить нормалізувати ситуцию в країні

    • Андрій Сенченко

      Лідер Всеукраїнського правозахисного руху «Сила права»

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Крок Зеленського, який дозволить нормалізувати ситуцию в країні
    Володимир Зеленський

    Затвердження поетапного плану реінтеграції Криму та Донбасу може врятувати ситуацію

    Мовою оригіналу

    В связи с реакцией украинского общества на формулу Штайнмайера и вольными трактовками на эту тему всех участников внутри- и внешнеполитических процессов, президенту Зеленскому достаточно сделать один шаг, который позволит нормализовать ситуцию в стране.

    Необходимо решением РНБО Украины утвердить поэтапный план реинтеграции Крыма и Донбасса, основанный на тех гарантиях, которые президент давал обществу на брифинге 1 октября и руководителям депутатских фракций на встрече 2 октября.

    Такой план должен четко зафиксировать содержание и очередность этапов реинтеграции временно оккупированных территорий и, по сути, установить «красные линии». Он станет директивой для МИДа, представителей Украины в Минске, в ПАСЕ и других международных форматах, а также основой для законодательной подготовки процесса реинтеграции.

    Джерело: Обозреватель

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    РНБО ПАРЄ Володимир Зеленський президент формула Штайнмаєра
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