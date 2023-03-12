Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чи просуваються росіяни в Бахмуті: відповідь ISW

Надія Карбунар
glavcom.ua
Чи просуваються росіяни в Бахмуті: відповідь ISW
11 березня російські війська не робили жодних підтверджених наступів у межах Бахмута
фото: Maxar Technologies

11 березня російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк

Російські сили продовжують наземні атаки в Бахмуті Донецької області та його околицях, але 11 березня не робили жодних підтверджених просувань у межах міста. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

11 березня російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Чи просуваються росіяни в Бахмуті: відповідь ISW фото 1

Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута біля м. Парасковіївка; на північний захід від Бахмута поблизу м. Залізнянське, Дубово-Василівка та Богданівка; і на захід від Бахмута біля Івановського.

Офіційний речник Східного угруповання полковник Сергій Череватий 11 березня зазначив, що бої в Бахмуті цього тижня були більш інтенсивними, ніж попереднього, і що лише минулої доби в Бахмуті сталося 23 бойові зіткнення. Проте, за даними Інституту, російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак на заході Донецької області.

«11 березня російські війська не робили жодних підтверджених наступів у межах Бахмута. Українські та російські джерела продовжують повідомляти про важкі бої в місті, але бійці групи «Вагнера», ймовірно, все частіше виявляються затиснутими в промислових районах міста, і тому їм важко досягти значних успіхів», – ідеться у звіті.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута. Вона буде корисною для України та армії вже найближчим часом, оскільки там знищується величезна кількість окупантів. 

Нагадаємо, для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед.

В Офісі президента України заявили, що Збройні сили України мають ресурси та сили, щоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині.

10 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем засідання – ситуація навколо Бахмута та захист Херсона.

До слова, з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на них можна побачити руйнування важливого моста і споруд

Крім того, Міністерство оборони України фіксує чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута

За даними британської розвідки, за останні чотири дні сили ПВК «Вагнер» взяли під свій контроль більшу частину східної частини міста Бахмут. У центрі міста річка Бахмутка тепер позначає лінію фронту.

Читайте також: Окупанти знищили літак-символ Бахмута (відео)

Теги: Донецьк Авдіївка полковник Бахмут росіяни окупанти літак Володимир Зеленський президент річка Олексій Данілов відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Захисники стримують штурм Бахмута і б'ють по районах зосередження окупантів – Генштаб
Захисники стримують штурм Бахмута і б'ють по районах зосередження окупантів – Генштаб
Сьогодні, 06:38
Сили оборони ведуть запеклі бої за місто-фортецю Бахмут
Прикордонники показали, як ліквідували групу «вагнерівців» у Бахмуті (відео)
Сьогодні, 02:52
У Бахмуті знищується величезна кількість окупантів
Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута
Вчора, 20:37

Події в Україні

Чи просуваються росіяни в Бахмуті: відповідь ISW
Чи просуваються росіяни в Бахмуті: відповідь ISW
Величезні втрати ворога. За минулу добу Росія втратила в Україні 1090 солдатів
Величезні втрати ворога. За минулу добу Росія втратила в Україні 1090 солдатів
Окупанти за минулу добу 29 разів обстріляла Херсонщину: є жертви та поранені
Окупанти за минулу добу 29 разів обстріляла Херсонщину: є жертви та поранені
На Донеччині загинув учасник проєкту Veterano pizza Михайло Йора
На Донеччині загинув учасник проєкту Veterano pizza Михайло Йора
Ревізія мощів у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
Ревізія мощів у Лаврі та втрата Путіним інформконтролю: головне за ніч
Захисники стримують штурм Бахмута і б'ють по районах зосередження окупантів – Генштаб
Захисники стримують штурм Бахмута і б'ють по районах зосередження окупантів – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
33K
Патріарх Кирило визнав своєю Московську церкву в Україні
21K
«Це був важкий день»: Медведчук розповів, хто його затримав
21K
Лукашенко «вистрілив собі у ногу». Що відбувається у Білорусі
9196
Ядерний бомбардувальник США пролетів уздовж кордону Росії: подробиці
7385
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5563
Генерал Кривонос розповів, що змусить росіян припинити війну

Новини

Сирський із Бахмута: контрнаступ не за горами
Вчора, 11:16
«Він мою дитину зберіг»: останні спогади про Героя України Да Вінчі (фото)
10 березня, 21:02
Земельний скандал у столиці: НАБУ оголосило підозру нардепу
10 березня, 17:41
Угруповання Вагнера практично більше не існує – спікер ЗСУ
10 березня, 16:22
Зеленський призначив нового заступника командувача Нацгвардії
9 березня, 20:57
Столиця відновлює теплопостачання після атаки РФ: 300 будинків вже з опаленням
9 березня, 15:44

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту