Чи просуваються росіяни в Бахмуті: відповідь ISW

11 березня російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк

Російські сили продовжують наземні атаки в Бахмуті Донецької області та його околицях, але 11 березня не робили жодних підтверджених просувань у межах міста. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

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11 березня російські війська продовжували наземні атаки вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

Український генеральний штаб повідомив, що українські війська відбили російські атаки на сам Бахмут; на північний схід від Бахмута біля м. Парасковіївка; на північний захід від Бахмута поблизу м. Залізнянське, Дубово-Василівка та Богданівка; і на захід від Бахмута біля Івановського.

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Офіційний речник Східного угруповання полковник Сергій Череватий 11 березня зазначив, що бої в Бахмуті цього тижня були більш інтенсивними, ніж попереднього, і що лише минулої доби в Бахмуті сталося 23 бойові зіткнення. Проте, за даними Інституту, російські війська не проводили жодних підтверджених наземних атак на заході Донецької області.

«11 березня російські війська не робили жодних підтверджених наступів у межах Бахмута. Українські та російські джерела продовжують повідомляти про важкі бої в місті, але бійці групи «Вагнера», ймовірно, все частіше виявляються затиснутими в промислових районах міста, і тому їм важко досягти значних успіхів», – ідеться у звіті.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував ефект від оборони Бахмута. Вона буде корисною для України та армії вже найближчим часом, оскільки там знищується величезна кількість окупантів.

Нагадаємо, для оборони Бахмута залучені сили та ресурси, які не дають противнику реалізувати свій задум, ламають його плани та змушують відмовитись від просування вперед.

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В Офісі президента України заявили, що Збройні сили України мають ресурси та сили, щоб і надалі продовжувати обороняти Бахмут на Донеччині.

10 березня президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача. Однією з тем засідання – ситуація навколо Бахмута та захист Херсона.

До слова, з'явилися супутникові знімки Бахмута після бомбардувань. Зокрема, на них можна побачити руйнування важливого моста і споруд.

Крім того, Міністерство оборони України фіксує чергову інформаційну атаку ворога щодо Бахмута.

За даними британської розвідки, за останні чотири дні сили ПВК «Вагнер» взяли під свій контроль більшу частину східної частини міста Бахмут. У центрі міста річка Бахмутка тепер позначає лінію фронту.

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