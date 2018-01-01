Росіянам офіційно можна воювати найманцями, якщо це відповідає державним інтересам
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Вторгнення в Сирію Росія планувала після Олімпіади в Сочі
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Об одном интересном изменении в уголовном кодексе РФ.
Еще пару лет назад, прочитав в российском УК, что грозит гражданам РФ за наемничество, отметил своеобразную формулировку. Суть ее в том, что наемники караются, но только если они воюют не в интересах России.
И вот вчера обнаружил, что эта своеобразная формулировочка появилась в законе в ноябре 2013 года. По инициативе Совбеза РФ.
Безусловно, она была не про Украину. Уверен, что про Сирию. Уже тогда в Кремле думали, как попытаться за счет войнушки, побеседовать с США на равных.
И решили создавать частные военные компании. Из добровольцев. Которые воевали бы в Сирии на земле.
Майдан резко поменял планы Кремля.
Но поправка в закон оказалась очень своевременной. В ноябре 2013 она прошла незамеченной для российских СМИ. А вот, например, случись она в марте 2014, ее бы очень заметили.
Так что, думается, что вторжение в Сирию, Россия планировала после Олимпиады в Сочи.
Майдан отсрочил его на 1,5 года.
Но из УК РФ мы теперь точно знаем, что если российского наемника, воюющего на Донбассе, не карают в России, то он воюет в интересах России.
Т.е. война на Донбассе в интересах России.
Джерело: блог Сергія Запорізького