Головна Думки вголос Сергій Мокренюк
search button user button menu button
Сергій Мокренюк Військовослужбовець ЗСУ

Негативна селекція як основа розбудови війська. Погляд зсередини

glavcom.ua
telegram social img facebook social img
«Цивільні в армії прагнуть вчитися, натомість від них вимагають імітації»
ілюстративне фото: Depositphotos

«Чим вище за посадою людина в арміі, тим більше вона має виділити персонального ресурсу на боротьбу з совком, радянщиною»

У 2022-му сотні тисяч вільних громадян нашої країни, які були на 100% цивільними, які мали свою роботу, або ж бізнес, прийшли у військо. Туди ж побігли ті, що колись були військовими, але з тих чи інших причин кинули це або колись просто були викинуті з війська.

У війську вже служили прекрасні воїни, а також ті, хто просто прилаштувався там сидіти на дупі рівно.

Перший час всі працювали разом.

Але з часом колишні цивільні чомусь почали (і продовжують) сповідувати мантру «ну, ми ж цивільні, ми ж не кадрові військові».

Кадрові військові навпаки – «Якого не покрашено? Де бірки?»

Цивільні, щоб не виділятися, стали більше і більше мімікрувати під кадрових. Почали робити бірки, замість більше і більше росіян «робити хорошими».

Колишні цивільні піддалися цьому тиску.

З кадрових все більше і більше дурнів почало розправляти плечі та вимагати більше і більше «бірок, журналів», інших зовнішніх ознак підпорядкування системі.

Але...

Прикол в тому, що наша сила в обʼєднанні сильних якостей, у гнучкості в прийнятті рішень, яка була в перші місяці широкомасштабної агресії, випарувалася. Проте бірок в армії стало більше, а журнали стали товщі.

Виявилося, що:

  1. Наявність військової освіти не означає наявність знань.
  2. Наявність військової освіти не означає наявність спроможності до управління.
  3. Спроможність до керування людьми в армії не повʼязана з часом проведеним в армії.
  4. Військове звання не пропорційне спроможності людини належно виконувати визначену посадою функцію. Більше того інколи обернено пропорційне. (Я це спеціально написав так, щоб вони просто не зрозуміли фразу «обернено пропорційно» – сарказм)

Деякі кинулися отримквати військову освіту і на перших зборах в навчальному закладі одразу почули «як ви розумієте, ми вас навчити новому не зможемо. Але у вас тут є прекрасна можливість отримати звʼязки та контакти».

Виявилося, що отримати військову освіту ти можеш виключно з дозволу свого командира. Навіть якщо ти хочеш вчитися за напрямком відповідно до своєї посади.

А без дозволу командира ти не маєш права навіть вступати на навчання, бо твій начальник вирішує, чи потрібно йому, щоб ти – конкретно ти – вчився/підвищував свою кваліфікацію. (Саме командир підписує твій рапорт про навчання, а далі його підписує вищий командир, ще вищий, ще вищий…)

Кожного дня я бачу у порядних людей у війську відсутність бажання робити військову карʼєру. Причина одна – небажання стикатися з совком, радянщиною, небажання воювати стрілочками на карті, небажання бути дотичним до війни, яка вимірюється «втраченими позиціями».

Чим вище за посадою людина в армії, тим більше вона має виділити персонального ресурсу на боротьбу з совком, радянщиною.

Нормальна людина прекрасно усвідомлює, що цей ресурс на боротьбу з радянським спадком вона виділяє за рахунок ресурсу, направленого на боротьбу з московитами.

Багато хто просто не годен з цим жити, знаючи ціну такої «служби».

Виявилося, що «цивільні» в багатьох випадках ефективніші. Кращі. Цивільні самі прагнуть отримати відповідні знання, щоби бути такими, якими вони є в цивільному житті – максимально ефективними. Це і є справжнє лідерство. Лідерству вчаться. Проте «кадровий військовий», коли чує слово «лідерство», сміється і позіхає. А коли бачить книжку про лідерство глумить того, хто ставиться до цього як до необхідної складової професійності армії.

Цивільні звикли в капіталістичному середовищі існувати. А там перемагає не той, хто вміло прої***ся, а той, хто ефективний і виконує функцію краще такого самого у конкурентів.

Тому цивільні в армії прагнуть вчитися, натомість від них вимагають імітації.

В армії головне – нічого не робити. Скинути на когось. Якщо щось робити, то не нести жодної відповідальності.

І це щиро культивується.

Люди стрибають по посадах, що блохи: начреч, секретчик, начперсонал, знш, зкб, старший офіцер відділу старшого штаба і далі, далі, далі… як результат: універсальний майстер танкіст-артист, пілот-водолаз, медик-механізатор, а реально – відірваний від знань і реальності космонавт.

Негативна селекція як основа розбудови війська особисто мені видається небезпечною. Це один з різновидів агресивного невігластва, коли особи, що по факту бажають виключно займати посади з більшою платнею і гарантією персональної «безпеки», роблять все, щоб здобувати необхідні для цього звання, і саме вони роблять «карколомні» кар'єри.

Проте в цьому рівнянні відсутній такий елемент як користь – користь армії, суспільству і державі.

А саме користь є орієнтиром і цінністю для колишнього цивільного.

Колишні цивільні мають приносити в армію, а наразі їх просто перемелюють жорна радянської системи.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: військові навчання медик армія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовий адвокат Дар’я Соларьова вважає: якщо особа нині досягла 25 років, а приписне посвідчення відсутнє, то треба йти в ТЦК та СП
Нюанси мобілізації: що робити переселенцям, у яких немає військового квитка? Пояснює юрист
2 липня, 07:14
За словами генпрокурора, ідентифіковано російських командирів, які відповідальні за вбивство українського воїна
Жорстоке вбивство захисника на Донеччині: правоохоронці встановили особу жертви
19 червня, 12:15
Зеленський тепло обіймався з Джорджею Мелоні
Мелоні обіймала, а Байден привітав цікавим жестом: як лідери G7 зустрічали Зеленського
14 червня, 17:38
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
25 червня, 04:07
КНДР може вже у липні надіслати на Донбас свої інженерні бригади для «відновлення регіону»
«Відновлювальні бригади» КНДР на Донбасі вже за місяць: огляд ISW щодо перспектив перекидання
27 червня, 06:11
Впродовж доби авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу, чотири засоби ППО та станцію РЕБ противника
Карта бойових дій в Україні станом на 29 червня 2024 року
29 червня, 00:10
Речник Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця»: «Мікрорайон Канал, в який ворог зайшов, утримувати було не доцільно»
Вихід ЗСУ з мікрорайону Канал у Часовому Ярі та призначення понад 200 суддів. Головне за 4 липня
4 липня, 21:00
Загорівся газорозподільчий вузол «Малий Маяк»
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15
Зеленський наголосив, що війна «не повинна тривати так довго»
Зеленський закликав розширити навчання українських пілотів на F-16
12 липня, 08:55

Сергій Мокренюк

Негативна селекція як основа розбудови війська. Погляд зсередини
Негативна селекція як основа розбудови війська. Погляд зсередини

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Прогноз магнітних бур на 14-16 липня: якою буде сонячна активність
17K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 липня: ситуація на фронті
7964
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6239
Трамп зробив заяву після замаху
6177
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
6007
Пільги зі сплати земельного податку: хто має право

Новини

Благодійники передали ГУР техніку і старовинні карти України (фото)
Сьогодні, 14:28
Уніфікований тариф на розподіл електрики ускладнить роботу великої промисловості – ексочільниця Міненерго
Сьогодні, 14:11
Президент «Укрметалургпром» оцінив наслідки ідеї уніфікації тарифу на розподіл електроенергії
Вчора, 15:58
Росіяни підбурюють у соцмережах до агресії через відсутність світла – Кам’янська міська рада
Вчора, 15:45
Тимошенко вирахувала «максимальна чесну ціну» електроенергії: цифра шокує
Вчора, 15:39
Ювілей найстарішої парламентської партії України. Тимошенко показала, як святкує з командою (фото)
12 липня, 16:23

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua