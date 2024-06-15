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Мелоні обіймала, а Байден привітав цікавим жестом: як Зеленського зустрічали на Саміті миру

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Мелоні обіймала, а Байден привітав цікавим жестом: як Зеленського зустрічали на Саміті миру
Зеленський тепло обіймався з Джорджею Мелоні
фото: Офіс Президента

Зеленський обмінявся з лідерами G7 усмішками та рукостисканнями

Усмішками й обіймами вітали лідери країн Великої сімки президента України Володимира Зеленського на Саміті миру у Швейцарії. Відповідні кадри з’явилися в мережі.

Так, Зеленський обіймався з прем’єрами Італії Джорджею Мелоні, Великої Британії Ріші Сунаком, Канади Джастіном Трюдо. А президент США Джо Байден під час зустрічі навіть приставив руку до чола, як це роблять військові, віддаючи честь.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.

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Теги: депутат Швейцарія саміт путін військові президент Денис Маслов Ріші Сунак

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