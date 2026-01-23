Головна Країна Політика
Росія може втратити членство в МАГАТЕ. Шмигаль зробив заяву

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Росія може втратити членство в МАГАТЕ. Шмигаль зробив заяву
Київ наполягає на розгляді питання про міжнародну ізоляцію РФ
фото: Денис Шмигаль

Російська Федерація порушує міжнародні норми ядерної безпеки, атакуючи обʼєкти енергетики та запускаючи дрони над АЕС

Міністр енергетики Денис Шмигаль закликав Міжнародне агентство з атомної енергії повністю ізолювати Росію, а також призупинити її членство в організації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на главу Міненерго.

Шмигаль провів переговори з генеральним директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Вони також заслухали доповіді керівників українських АЕС і очільників місій МАГАТЕ.

Як зазначив міністр, минає три роки з початку першої місії МАГАТЕ на Хмельницькій АЕС, і попри складні умови інспекції тривають. Найближчим часом очікується восьма місія.

Міністр зазначив, що атаки на енергосистему, підстанції та проліт дронів і ракет поблизу АЕС свідчать про порушення міжнародних норм ядерної безпеки. Україна закликала МАГАТЕ використати свої повноваження для забезпечення дотримання ядерної безпеки.

Наприкінці січня відбудеться засідання Керівної ради МАГАТЕ, скликане на запит України. Київ наполягає на розгляді питання міжнародної ізоляції Росії та інформуванні Ради Безпеки ООН і Генасамблеї ООН про порушення у сфері ядерної та радіаційної безпеки для застосування належних міжнародних санкцій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має інформацію про підготовку нових ударів Росії по енергетиці та інфраструктурі. 

Як повідомлялось, Росія розглядає варіант атакувати стратегічні об’єкти енергосистеми нашої держави. Ідеться про підстанції передачі електроенергії, які забезпечують роботу українських АЕС. Таким чином держава-агресорка прагне примусити Україну підписати неприйнятні капітуляційні вимоги щодо припинення війни.

Згодом міністр енергетики Денис Шмигаль поінформував генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі про підготовку росіянами чергової масованої атаки на енергетичну інфраструктуру.

До слова, робота української енергосистеми нині майже повністю тримається на трьох АЕС – Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій.

