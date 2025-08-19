Головна Світ Політика
Демонстрація сили? Бессент оцінив зустріч Путіна з Трампом на Алясці

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
Бессент прокоментував зустріч Трампа з Путіним та переговори із Зеленським
фото: Цензор.нет

Міністр порівняв Путіна з некерованим сусідом

Міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що зустріч російського диктатора Володимира Путіна з американським президентом Дональдом Трампом на Алясці була схожа на демонстрацію сили з боку глави Білого дома. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його заяву в етері програми «Squawk Box» на каналі CNBC.

«Аляска була демонстрацією сили президента Трампа. Він запросив Путіна на територію, яка раніше належала росіянам. Він продемонстрував величезну кількість військової техніки, а потім здійснив обліт. Це було схоже на те, якби ви запросили до себе додому некерованого сусіда і показали йому свій кейс зброї», – відзначив Бессент.

Американський міністр додав, що зустріч президента України Володимира Зеленського й Трампа у Вашингтоні була дуже хорошою та тривала близько півтори години.

«Потім ми зустрілися із європейськими лідерами. У Білому домі зібралася неймовірна група людей, і все це на чолі із президентом Трампом. І так, кульмінацією зустрічі стала телефонна розмова з Путіним», – додав він.

Бессент переконаний, що потенційна зустріч між Зеленським та Путіним може відбутися: «Єдиний спосіб покласти край цьому конфлікту — змусити обидві сторони розпочати діалог».

Нагадаємо, під час зустрічі з європейськими лідерами президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну. Російський диктатор відповів, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Зі свого боку канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що така зустріч повинна відбутися найближчим часом. Але він сумнівається в тому, чи вистачить російському диктатору мужності на такий крок.

За даними AFP, Путін запропонував провести переговори із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

