G7 збереться, щоб підтвердити повну підтримку Україні

Глави МЗС країн G7 проведуть віртуальну зустріч у День Незалежності України

Міністри закордонних справ країн «Групи семи» (G7) проведуть віртуальну зустріч сьогодні, 24 серпня, з нагоди Дня Незалежності України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МЗС Італії.

Захід, скликаний канадським головуванням, розпочнеться о 14:00 за центральноєвропейським часом (15:00 за Києвом). Зазначається, що зустріч стане нагодою підбити підсумки недавньої зустрічі європейських лідерів у Вашингтоні та обговорити перспективи миру в Україні.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні підтвердив, що під час зустрічі він підкреслить повну підтримку Києва у досягненні справедливого та тривалого миру, який має ґрунтуватися на повазі до суверенітету України. Він також зазначив, що Італія діє у тісній координації зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами.

На знак солідарності з українським народом, міністр Таяні доручив підсвітити фасад будівлі МЗС Італії кольорами українського прапора.

Нагадаємо, сьогодні, 24 серпня, у центрі столиці тривають офіційні урочистості з нагоди 34-ї річниці Незалежності України. У заходах бере участь найвище керівництво держави, а також іноземні гості. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Офіс президента.

Серед іноземних гостей – прем'єр-міністр Канади Марк Карні, спецпредставник США Кіт Келлог, міністри оборони Швеції, Данії, Румунії, Литви, Латвії, Канади, міністр у справах ветерані Великої Британії.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський звернувся до українського народу з привітанням з Днем Незалежності. У своїй промові він наголосив на важливості захисту та розбудови сильної держави, здатної жити в мирі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Володимира Зеленського.

Звертаючись до громадян, підкреслив, що головною метою сьогоднішнього покоління є створення майбутнього, у якому Україна буде захищеною.