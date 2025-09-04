У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті

Рубен Брекельманс: Дрони та системи боротьби з дронами мають вирішальне значення для України у боротьбі з російською агресією

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що дрони та антидронові системи є надзвичайно важливими для України в її боротьбі проти російської агресії. Про повідомляє «Главком» з посиланням на Рубена Брекельманса.

За словами міністра, він бере участь у зустрічі «Коаліції дронів» (Drone Capability Coalition), яка об'єднує понад 20 країн для підтримки України.

«Ми активно інвестуємо в це. Це зміцнює як Україну, так і наші власні збройні сили та оборонну промисловість», – підкреслив Рубен Брекельманс.

Ці зусилля спрямовані на посилення можливостей України у сфері безпілотних технологій.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, якщо український лідер приїде в Москву. Європейські політики відреагували на слова диктатора та запропонували для нього альтернативу, повідомляє «Главком».

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон зазначив, що якщо Путін запросить Зеленського до Москви, то Зеленський може запросити Путіна до Гааги.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ретельно вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні, передає «Главком».

За словами Трампа, ця війна є найбільшою подією у військовій історії з часів Другої світової і являє собою «абсолютно нову форму ведення бойових дій».