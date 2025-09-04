Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті
Рубен Брекельманс: Дрони та системи боротьби з дронами мають вирішальне значення для України у боротьбі з російською агресією
фото: Рубен Брекельманс

Нідерланди назвали дрони та антидронові системи «надзвичайно важливими» для України

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що дрони та антидронові системи є надзвичайно важливими для України в її боротьбі проти російської агресії. Про повідомляє «Главком» з посиланням на Рубена Брекельманса.

За словами міністра, він бере участь у зустрічі «Коаліції дронів» (Drone Capability Coalition), яка об'єднує понад 20 країн для підтримки України.

«Ми активно інвестуємо в це. Це зміцнює як Україну, так і наші власні збройні сили та оборонну промисловість», – підкреслив Рубен Брекельманс.

Ці зусилля спрямовані на посилення можливостей України у сфері безпілотних технологій.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив, що готовий провести зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, якщо український лідер приїде в Москву. Європейські політики відреагували на слова диктатора та запропонували для нього альтернативу, повідомляє «Главком».

Голова комітету із закордонних справ парламенту Естонії Марко Міхельсон зазначив, що якщо Путін запросить Зеленського до Москви, то Зеленський може запросити Путіна до Гааги.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати ретельно вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні, передає «Главком».

За словами Трампа, ця війна є найбільшою подією у військовій історії з часів Другої світової і являє собою «абсолютно нову форму ведення бойових дій».

Читайте також:

Теги: дрон коаліція Нідерланди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві працює ППО
У Києві чутно вибухи: працює ППО
2 вересня, 09:59
Українські захисники збили дрон з двома FPV-дронами
Українські військові вперше збили «Орлан» із двома FPV-дронами: подробиці
22 серпня, 17:35
Зеленський підкреслив, що «коаліція охочих» потенційно включає близько 30 країн
Зеленський назвав ще одну країну, яка готова приєднатися до клубу гарантів безпеки України
21 серпня, 10:47
На місцях працюють усі відповідні служби
Атака на Львів: Садовий розповів про руйнування та долю постраждалих
21 серпня, 09:31
У Брюсселі Зеленський та Урсула фон дер Ляєн узяли участь у сьомому засіданні коаліції охочих
«Коаліція рішучих» готова розгорнути сили стримування в Україні
17 серпня, 21:50
Школярі у Литві навчатимуться збирати та керувати дронами
Діти в Литві навчатимуться використовувати дрони, щоб протистояти РФ
14 серпня, 12:53
Сирський наголосив, що зі зміною характеру бойових дій та збільшенням глибини фронту через ударні дрони евакуація значно ускладнилася
Через зміну характеру війни евакуація поранених ускладнилася – Сирський
11 серпня, 14:38
У деяких галузях у Європі є вакуум у вакансіях
Ринок праці в Європі: у яких секторах найбільше вакансій
7 серпня, 07:52
Ворожий дрон влучив у автомобіль
Ворожий дрон забрав життя керівниці пересувного відділення «Укрпошти» на Донеччині
7 серпня, 05:28

Політика

У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті
У Гаазі відбувається зустріч Коаліції дронів: допомога Україні у пріоритеті
Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» через 20 хв після початку – ЗМІ
Віткофф залишив зустріч «коаліції охочих» через 20 хв після початку – ЗМІ
Штучний інтелект не зміг запобігти ядерній війні. Результати шокуючого експерименту
Штучний інтелект не зміг запобігти ядерній війні. Результати шокуючого експерименту
Прем’єр-міністр Іспанії через несправність літака не долетів до Парижа на зустріч «Коаліції рішучих»
Прем’єр-міністр Іспанії через несправність літака не долетів до Парижа на зустріч «Коаліції рішучих»
Рютте повідомив, які три країни готуються до «тривалої конфронтації» з НАТО
Рютте повідомив, які три країни готуються до «тривалої конфронтації» з НАТО
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 вересня 2025
20K
Перед судом постануть пʼять підприємців, які продавали підроблену техніку відомого бренду
3910
Капкан для втікачів за кордон. Скандальний законопроєкт у деталях
2311
Служба зайнятості назвала найбільш затребувані професії в Україні
2207
Путін зробив подарунок всьому світу

Новини

Росія оголосила персоною нон грата естонського дипломата
Сьогодні, 15:59
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
Вчора, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
Вчора, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua