Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський розказав, як триває робота над гарантіями безпеки для України і якими вони можуть бути

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розказав, як триває робота над гарантіями безпеки для України і якими вони можуть бути
Володимир Зеленський: Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні
фото: Офіс президента України

За словами глави держави, домовленості щодо гарантій безпеки й участі Сполучених Штатів Америки отримали розвиток відразу після його повернення з Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський повідомив про значний прогрес у переговорах щодо надання Україні гарантій безпеки. За його словами, після повернення з Вашингтона розпочалася інтенсивна робота, в якій беруть участь Сполучені Штати Америки. Зеленський зазначив, що домовленості щодо гарантій безпеки активно розвиваються. Про це він розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Нещодавно відбулася відеоконференція «коаліції охочих» на рівні лідерів. Надалі, за словами Зеленського, головкоми разом зі Сполученими Штатами Америки розпочали прямі контакти. Сьогодні військові та штаби продовжують спілкування в аудіоформаті, а радники з національної безпеки проводять зустріч у відеоформаті.

Зеленський зазначив, що Україна прагне отримати розуміння архітектури майбутніх гарантій безпеки протягом 7–10 днів.

Президент наголосив, що участь США в гарантіях безпеки до його візиту до Вашингтона не обговорювалася, і тепер їхня готовність долучитися є «дуже важливою для України й всієї Європи». За це він висловив вдячність президенту Трампу, який, за його словами, приєднається до тристороннього формату, якщо двостороння зустріч принесе результат.

Зеленський пояснив, що майбутні гарантії, ймовірно, матимуть форму «коаліції охочих» з приблизно 30 країн. У ній кожна країна зможе надавати допомогу відповідно до своїх можливостей:

  • Деякі країни готові надати військовий контингент на місцях.
  • Інші забезпечать системи протиповітряної оборони або патрулюватимуть небо.
  • Деякі країни, зокрема Японія та Австралія, готові надавати лише фінансову допомогу через свій нейтральний статус.

Глава держави підкреслив, що основним контингентом все одно буде українська армія, якій потрібна зброя та фінансування. Він висловив впевненість, що така коаліція зможе забезпечити Україну необхідною фінансовою та військовою підтримкою.

Також на закритій зустрічі із журналістами Зеленський розповів про деталі своєї розмови з Дональдом Трампом, частина з якої була присвячена питанню Криму. Також Зеленський назвав свої червоні лінії у питаннях мирних переговорів. 

Як відомо, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО та повідомив про результати переговорів, передає «Главком».

Єрмак повідомив, що у ході бесіди йшлося про можливий зрив переговорів з боку Росії. На цей випадок триває робота над розробкою плану дій.

«Розробляємо також порядок необхідних дій, якщо російська сторона й надалі затягуватиме війну та зриватиме домовленість про двосторонній та тристоронній формати зустрічі лідерів. Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни», – написав він.

Керівник Офісу президента також повідомив, що вже розпочато активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки.

Читайте також:

Теги: коаліція США війна Володимир Зеленський Україна безпека переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч у форматі Зеленський-Трамп-Путін несе багато ризиків
Чи треба Зеленському мчати на Аляску?
10 серпня, 19:10
Трамп зробив гучну заяву про озброєння США
Трамп зробив гучну заяву про озброєння США
23 липня, 09:44
У Києві 2-3 серпня заплановані різноманітні культурні події
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 2-3 серпня
2 серпня, 07:32
Механізм Purl передбачає формування переліку озброєння, сформованих на основі запитів України
США та НАТО запускають новий механізм підтримки України: Шмигаль розповів деталі
4 серпня, 20:36
Суровикіно є стратегічним логістичним вузлом
Дрони атакували залізницю у Волгоградській області (відео)
7 серпня, 06:44
Зеленський та Моді домовилися запланувати особисту зустріч у вересні
Зеленський з прем’єр-міністром Індії обговорили санкції проти РФ
11 серпня, 16:16
Свобода судноплавства в Чорному морі є значно важливішою для України, ніж суперечки щодо поділу територій
Донбас розглядають як товар, але справжня боротьба точиться за Чорне море – The Telegraph
18 серпня, 03:41
Зустріч Путіна і Трампа була неоднозначною
Чи дали переговори Трампа та Путіна прорив щодо завершення війни? Аналіз Reuters
16 серпня, 07:25
Федоров розповів про наслідки атаки на Запоріжжя
Удар по Запоріжжю: кількість поранених зросла
18 серпня, 19:36

Політика

Організація зустрічі з Путіним. Зеленський назвав тих, хто увійшов в координаційну групу
Організація зустрічі з Путіним. Зеленський назвав тих, хто увійшов в координаційну групу
Наглядова рада «Енергоатому» звільнила голову компанії Котіна
Наглядова рада «Енергоатому» звільнила голову компанії Котіна
Зеленський назвав ще одну країну, яка готова приєднатися до клубу гарантів безпеки України
Зеленський назвав ще одну країну, яка готова приєднатися до клубу гарантів безпеки України
Зеленський звернувся до охочих іти на вибори: У мене є лише одне прохання
Зеленський звернувся до охочих іти на вибори: У мене є лише одне прохання
Віддати Донбас Путіну? Зеленський розказав, як переконував Трампа
Віддати Донбас Путіну? Зеленський розказав, як переконував Трампа
Зеленський розказав, як триває робота над гарантіями безпеки для України і якими вони можуть бути
Зеленський розказав, як триває робота над гарантіями безпеки для України і якими вони можуть бути

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
279K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 серпня 2025
9539
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
7304
Чи буде мир в 2026 році? Аналіз бюджету РФ показує красномовний факт
5410
У Львові та Луцьку пролунала серія вибухів
5282
Через конфлікт між Ткаченком і Кличком постраждав столичний бізнес

Новини

Зеленський розказав, навіщо привіз свою карту України до Білого дому
Сьогодні, 10:40
Лінія фронту станом на 20 серпня 2025. Зведення Генштабу
Вчора, 22:19
Зеленський призначив нового постпреда України при Раді Європи
Вчора, 16:55
Боротьба з ухилянтами. ДБР розповіло, скільки розслідується справ та на яку суму
Вчора, 16:13
Лавров назвав умову, яка може поставити крапку в переговорах з Україною
Вчора, 15:46
Бензин тільки по талонах: як удари ЗСУ вплинули на автозаправки в Росії
Вчора, 15:22

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua