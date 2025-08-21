Зеленський розказав, як триває робота над гарантіями безпеки для України і якими вони можуть бути

Володимир Зеленський: Америки не було в гарантіях безпеки до нашої зустрічі у Вашингтоні

За словами глави держави, домовленості щодо гарантій безпеки й участі Сполучених Штатів Америки отримали розвиток відразу після його повернення з Вашингтона

Президент України Володимир Зеленський повідомив про значний прогрес у переговорах щодо надання Україні гарантій безпеки. За його словами, після повернення з Вашингтона розпочалася інтенсивна робота, в якій беруть участь Сполучені Штати Америки. Зеленський зазначив, що домовленості щодо гарантій безпеки активно розвиваються. Про це він розповів на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

Нещодавно відбулася відеоконференція «коаліції охочих» на рівні лідерів. Надалі, за словами Зеленського, головкоми разом зі Сполученими Штатами Америки розпочали прямі контакти. Сьогодні військові та штаби продовжують спілкування в аудіоформаті, а радники з національної безпеки проводять зустріч у відеоформаті.

Зеленський зазначив, що Україна прагне отримати розуміння архітектури майбутніх гарантій безпеки протягом 7–10 днів.

Президент наголосив, що участь США в гарантіях безпеки до його візиту до Вашингтона не обговорювалася, і тепер їхня готовність долучитися є «дуже важливою для України й всієї Європи». За це він висловив вдячність президенту Трампу, який, за його словами, приєднається до тристороннього формату, якщо двостороння зустріч принесе результат.

Зеленський пояснив, що майбутні гарантії, ймовірно, матимуть форму «коаліції охочих» з приблизно 30 країн. У ній кожна країна зможе надавати допомогу відповідно до своїх можливостей:

Деякі країни готові надати військовий контингент на місцях.

Інші забезпечать системи протиповітряної оборони або патрулюватимуть небо.

Деякі країни, зокрема Японія та Австралія, готові надавати лише фінансову допомогу через свій нейтральний статус.

Глава держави підкреслив, що основним контингентом все одно буде українська армія, якій потрібна зброя та фінансування. Він висловив впевненість, що така коаліція зможе забезпечити Україну необхідною фінансовою та військовою підтримкою.

Також на закритій зустрічі із журналістами Зеленський розповів про деталі своєї розмови з Дональдом Трампом, частина з якої була присвячена питанню Криму. Також Зеленський назвав свої червоні лінії у питаннях мирних переговорів.

Як відомо, глава Офісу президента Андрій Єрмак провів координаційну розмову з радниками з нацбезпеки, які представляють Німеччину, Італію, Францію, Велику Британію, Фінляндію, а також ЄС та НАТО та повідомив про результати переговорів, передає «Главком».

Єрмак повідомив, що у ході бесіди йшлося про можливий зрив переговорів з боку Росії. На цей випадок триває робота над розробкою плану дій.

«Розробляємо також порядок необхідних дій, якщо російська сторона й надалі затягуватиме війну та зриватиме домовленість про двосторонній та тристоронній формати зустрічі лідерів. Україна готова до будь-якого формату розмови про чесне закінчення війни», – написав він.

Керівник Офісу президента також повідомив, що вже розпочато активну роботу над військовою компонентою гарантування безпеки.