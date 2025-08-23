Путін не готовий до миру, попри заяви Лаврова – МЗС України

Сергій Кислиця: «Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров...»

Україна, США та партнери просуваються щодо гарантій безпеки, але Путін не готовий до зустрічі, – МЗС України

Перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця заявив, що Україна, США та європейські партнери поступово просуваються в питанні надання гарантій безпеки, попри спроби Москви зірвати мирний процес. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NBC News.

За словами Кислиці, нещодавня зустріч у Білому домі за участі президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та президента США Дональда Трампа стала важливою подією.

«Я дійсно вірю, що справа просувається вперед, і просувається поступово... і це важливе досягнення, в якому президент Трамп зіграв вирішальну роль», – зазначив посадовець.

Кислиця зазначив, що адміністрація Трампа та керівництво України мають достатньо важелів впливу на Москву, щоб просунути цей процес.

Представник українського МЗС наголосив, що російське керівництво продовжує свідомо затягувати переговори, намагаючись маніпулювати США та особисто Трампом.

Кислиця відкинув заяви міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про нібито нелегітимність Володимира Зеленського, назвавши їх «давно відпрацьованим пропагандистським кліше».

«Ми не повинні відволікатися на те, що каже Лавров... Я дійсно не бачу жодних ознак того, що Путін готовий до змістовних переговорів і до зустрічі – як двосторонньої, так і тристоронньої», – підкреслив Кислиця.

За словами Кислиці, питання гарантій безпеки для України потребує часу для підготовки узгодженого проєкту, над яким зараз активно працюють фахівці. Перший варіант документу може бути готовий вже на початку наступного тижня.

При цьому він категорично відкинув можливість участі Росії у вирішенні питань української безпеки.

«Росія повинна виконати свою частину угоди, а саме - працювати в дусі співпраці зі Сполученими Штатами та європейськими партнерами України... Гарантії безпеки не призначені для будь-яких зловмисних дій агресора в майбутньому», – підсумував перший заступник міністра.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін під час пресконференції прокоментував свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Слова диктатора цитують росЗМІ, передає «Главком».

Очільник Кремля заявив про покращення відносин з американською стороною і в цьому відзначає прихід Трампа на пост президента США. Каже, що з приходом Трампа «з’явилося світло в кінці тунелю».