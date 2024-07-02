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Лінія активного фронту збільшилася – Сирський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Лінія активного фронту збільшилася – Сирський
Ситуація на Покровському напрямку залишається складною
фото: Facebook/Генштаб

За словами головнокомандувача ЗСУ, на всіх напрямках тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності

В Україні останнім часом збільшилась лінія активного фронту, однак на деяких напрямках спостерігається зниження інтенсивності боїв. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Генерал розповів, що тиждень провів на східному фронті. Там він побував практично у всіх бригадах, які воюють на Покровському, Курахівському, Времівському, Торецькому, Краматорському напрямах, а також у Вовчанську та під Харковом.

«Скрізь тривають жорсткі бойові дії різної інтенсивності. Порівняно з попередньою поїздкою два тижні тому, додався Торецький напрямок», – зазначив Сирський.

За словами головкома, ситуація на Покровському напрямку залишається складною. Росіяни замінили ударні частини, штурмові загони яких втратили боєздатність, і відновили спроби наступу.

Сирський підкреслив, що цей напрямок потребує постійної уваги, а також забезпечення додатковими снарядами та вогневими засобами.

«На інших напрямках інтенсивність бойових дій знизилася, натомість лінія активного фронту збільшилася», – додав він.

Головнокомандувач каже, що зараз основною проблемою для українських командирів є комплектація підрозділів вмотивованими та якісно підготовленими військовослужбовцями. Також вони потребують забезпечення засобами РЕБ та протиповітряною обороною.

«Водночас на нашому боці є перевага у кількості та якості бойових коптерів, насамперед бомберів та FPV-дронів, і майстерності операторів, які їх застосовують. Це запорука нашого успіху та збереження життя бійців», – розповів він.

Нагадаємо, бій біля Журавки на Сумщині може свідчити про те, що окупанти встановили постійну присутність на цих позиціях, потенційно готуючись до наступальної операції в Сумській області, або те, що ці позиції – результат обмеженого транскордонного рейду.

До слова, Росія відправляє на війну в Україну тисячі мігрантів з Центральної Азії, щоб не брати до армії людей, які мають більшу політичну активність.

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Теги: Олександр Сирський війна ЗСУ окупанти

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